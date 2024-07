The Last of Us Staffel 2 der HBO-Serie: Dina-Schauspielerin teast bereits Ende an, das uns ängstlich und freudig zugleich stimmt

Dina spielt in The Last of Us Part 2 eine wichtige Rolle und wird in der HBO-Serie von Isabela Merced verkörpert.

Achtung, Spoilerwarnung! In diesem Artikel geht es darum, wie die Schauspielerin von Dina über das Schicksal ihrer Rolle spricht. Auf dieses gehen wir auch in einem Absatz konkret ein – deswegen solltet ihr lieber nicht weiterlesen, wenn ihr keine Spoiler zum Ende von The Last of Us Part 2 wollt.

Die zweite Staffel der erfolgreichen Serie The Last of Us befindet sich derzeit noch in den Dreharbeiten. Erst kürzlich gab es frische Bilder vom Set zu sehen, die unter anderem Ellie (gespielt von Bella Ramsey) und Dina (gespielt von Isabela Merced) zeigen. Auf diesen könnt ihr einen Blick auf das markante Tattoo von Ellie erhaschen, das im Vergleich zum Videospiel etwas anders aussieht.

Isabela Merced beschreibt Dina als "Licht in Ellies Leben"

Hier soll es jedoch vor allem um Dina gehen, deren Schauspielerin Isabela Merced für das Magazin Total Film interviewt wurde. Dina spielt als Begleiterin und spätere Partnerin von Ellie eine wichtige Rolle in The Last of Us Part 2 und das soll sich in der Serie auch nicht ändern. Ganz im Gegenteil, denn Merced verrät Folgendes über ihre Beziehung zu Ellie:

"[Dina] ist eine Art Licht in Ellies Leben, in Ellies Welt. Ich denke, dass das der generelle Konsens ist, weil sie auch in den Videospielen die Einzige ist, die ein anständiges Ende bekommt. Alle anderen werden irgendwie über den Tisch gezogen oder sterben!“ Isabela Merced, Schauspielerin von Dina aus der Serie The Last of Us, im Interview mit Total Film

Diese Aussage bestätigt nochmals die Richtung, welche die Serie einschlägt. Denn diese wird – zumindest was Dinas Schicksal angeht – wohl weiterhin der Spielvorlage treu bleiben. Auch wenn Dina durch Ellies letzten Aufbruch in the Last of Us Part 2 einen Rückschlag am Ende des Spiels erlebt, kann sie sich immerhin für sich selbst stark machen und ein eigenes Leben mit ihrem Kind anfangen.

Merced sagte zudem, dass sie es ähnlich wie Dina genießen würde, die Menschen um sich herum "von ihrem Licht zu erfüllen" und zum Lachen zu bringen. Sie beschreibt sich außerdem als hilfsbereit und ulkig und denkt, dass sie die Apokalypse auf eine ähnliche Art und Weise wie Dina bewältigen würde.

Die zweite Serien-Staffel von The Last of Us soll 2025 erscheinen.