The Last of Us Staffel 2: Neue Set-Bilder von Ellie und Dina zeigen erstmals Ellies Tattoo - und es sieht anders aus als im Spiel

Es gibt neue Bilder zu Ellie in Staffel 2.

Aktuell wird die zweite Staffel der The Last of Us Serie von Max (ehemals HBO Max) in Vancouver gefilmt. Schon vor einigen Wochen konnten wir erste Fan-Aufnahmen vom Set sehen, jetzt gibt es neue Bilder zu Ellie (gespielt von Bella Ramsey) und Dina (gespielt von Isabela Merced).

Dabei erhaschen wir unter anderem auch einen ersten Blick auf die Seraphiten und Ellies Tattoo in der Serie. Interessanterweise sieht das wohl etwas anders aus als im Spiel.

Neuer Blick auf Ellie und Dina in Staffel 2

Das neue Bild- und Videomaterial zeigt hauptsächlich, wie Ellie und Dina sich durch die Straßen einer postapokalyptischen Stadt bewegen. Obwohl in Vancouver gefilmt wird, dürfte es sich hierbei in der Serie um Seattle handeln – den Haupthandlungsort der Spielvorlage.

Anders als bei den ersten Videos vom Set sind die beiden diesmal nicht mit Pferd sondern zu Fuß unterwegs und haben ihre Jacken abgelegt:

Link zum Twitter-Inhalt

Hier gibt es außerdem ein paar Bilder und ein Video vom Set in Chinatown, das passend im postapokalyptischen Look hergerichtet wurde:

Link zum Twitter-Inhalt

Wer außerdem ganz genau hinschaut, kann auch einen ersten Blick auf das Tattoo von Ellie erhaschen, das sie am rechten Arm trägt. Das gibt es auch schon in der Spielvorlage, wo es eine besondere Bedeutung hat.

Ellie verätzt dort nämlich den Biss, mit dem sie sich ursprünglich infiziert hat und lässt sich das Tattoo darüber stechen. Das Farn-Motiv kann dabei unter anderem für Heilung stehen.

Interessanterweise sieht es ganz so aus, als würde das Tattoo in der Serie ein wenig vom Spiel abweichen, das wollen zumindest Fans entdeckt haben. So ist zum Beispiel das Mottenmotiv hier noch nicht erkennbar. Dabei muss man aber auch ziemlich genau hinsehen:

Link zum Twitter-Inhalt

Sowohl am Tattoo als auch Ellies zu langen Haaren (im Spiel gehen sie ihr gerade mal bis zu den Schultern) gibt es in den Kommentaren Kritik. Dazu sei aber auch gesagt, dass es sich hier lediglich um Fan-Aufnahmen in mäßiger Qualität vom Set handelt. Sie sind nicht aussagekräftig dafür, wie die fertige Serie aussehen wird.

Zuletzt ist auch noch ein Foto mit einigen weiteren Darsteller*innen der Serie aufgetaucht:

Link zum Twitter-Inhalt

Fans spekulieren hier natürlich, dass es sich dabei um die Scars, beziehungsweise Seraphiten handeln könnte – der Look würde auf jeden Fall passen.

Wann kommt Staffel 2 von The Last of Us? Aktuell sind die Dreharbeiten für Season 2 noch in vollem Gange. Wir wissen aber immerhin bereits, dass die zweite Season 2025 erscheinen soll. Neben Pedro Pascal, der als Joel zurückkehrt, wird auch Kaitlyn Dever in der Rolle von Abby Teil des Castes.

Was haltet ihr von den neuen Bildern?