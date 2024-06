Last of Us-Fan zaubert aus einem kaputten PS4-Controller ein kleines Kunstwerk

Diese Shadowbox ist aus einem kaputten PS4-Controller entstanden. Wenn kaputte Hardware doch immer solch kreative Einfälle wecken würde. (Bild: Reddit / Safe-Hope-172)

Wenn wir an The Last of Us denken, dann fallen uns dystopische sowie überwucherte Städte und natürlich die pilzartigen Clicker ein. Bilder, an die wohl auch Reddit-Userin “Safe-Hope-172“ denken musste, als sie ihren kaputten PlayStation-4-Controller zu einer Shadowbox umfunktioniert hat.

Diese Shadowbox im Design von The Last of Us ist wunderschön

Das Resultat kann sich auf Reddit sehen lassen:

Userin “Safe-Hope-172“ hat auch ein TikTok erstellt, in dem sie in mehreren Bildern den Bastelprozess noch etwas genauer dokumentiert. Dort sehen wir unter anderem, wie die einzelnen Elemente der Shadowbox entstanden sind: Die Einzelteile des Controllers, die Entstehung der Pilze, welche den Rahmen zieren und die Bemalung der unterschiedlichen Elemente.

Wenn wir die anscheinend verrosteten und überwucherten Einzelteile betrachten, könnte der Controller direkt aus der Postapokalypse stammen. Die Bastlerin hat den weißen Karton, auf dem alles klebt, im Internet gekauft. Das Kleben, die Gestaltung sowie die Beschriftung hat sie jedoch selbst in die Hand genommen. Das nennen wir Recycling der schönsten Art!

Auch die Community ist aus dem Häuschen. Sowohl auf Reddit als auch auf TikTok wird “Safe-Hope-172“ mit Lob überschwemmt. Die Userin bedankt sich zwar regelmäßig für die Kommentare, jedoch konnten wir keine Antwort auf die Frage finden, wie lange sie für das kleine Kunstwerk benötigt hat. Da bleiben wir wie die Community erstmal im Dunkeln.

Noch realistischer als die Shadowbox ist lediglich die The-Last-of-Us-Serie. Überzeugt euch selbst von den Bildern im deutschen Trailer der ersten Staffel:

2:08 The Last of Us - Der deutschsprachige Trailer zur HBO-Serie ist da

Verhältnismäßig ist es gerade eher ruhig um die berühmte Reihe vom Entwicklerteam Naughty Dog. Zuletzt wurde der lange geplante Multiplayer zu The Last of Us 2 eingestampft. Während wir also auf mehr Bildmaterial zur zweiten Serien-Staffel oder gar die Ankündigung eines dritten Spiels warten, können uns solche Basteleien die Wartezeit versüßen.

Habt ihr selbst schon einmal ein künstlerisches Projekt zu einem Videospiel erstellt?