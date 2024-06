The Last of Us Part 2 für den PC soll laut Insider eigentlich schon längst fertig sein, aber von Sony zurückgehalten werden

The Last of Us Part 2 macht genau da weiter, wo The Last of Us Part 1 aufgehört hat, aber mit einer älteren Ellie.

The Last of Us Part 2 ist für die PS4 schon vor einigen Jahren erschienen und wurde dann nochmal als Remaster für die PS5 veröffentlicht. Während es der erste Teil bereits vor einiger Zeit auf den PC geschafft hat, warten Fans der Reihe, die keine PlayStation haben, bisher vergeblich auf den PC-Release von TLOU2. Aber einem Leaker zufolge soll das Spiel schon längst fertig sein und von Sony zurückgehalten werden. Der Grund dafür könnte die HBO-Serie sein.

Ist die PC-Version von The Last of Us Part 2 schon längst fertig? Ein Leaker behauptet das

Dass The Last of Us Part 2 auch für den PC erscheint, gilt mehr oder weniger als gesichert. Immerhin hat Sony den ersten Teil bereits für die Plattform auf den Markt gebracht und immer mehr Ex-Exclusives finden ihren Weg auf den PC. Ein PC-Release dürfte dementsprechend also nur noch eine Frage der Zeit sein.

Schon längst fertig? Laut Dealabs-User und Insider Billbil-kun soll die PC-Version von TLOU2 nicht nur definitiv kommen, sondern auch schon komplett fertig entwickelt in der Schublade liegen. Angeblich habe die Entwicklung bereits im Jahr 2021 begonnen und sei im November 2023 beendet worden.

Wie realistisch ist das? Einigermaßen. Der Leaker Billbil-kun lag in der Vergangenheit zumindest schon das ein oder andere Mal richtig mit seinen Vorhersagen. Dass TLOU2 für PC kommt, halten wir für sicher, immerhin wurde auch schon Horizon Forbidden West veröffentlicht und gerade erst God of War Ragnarök für PC angekündigt.

Wie das The Last of Us 2-Remaster für PS5 geworden ist, lest ihr hier. Vom Look des aufgehübschten Naughty Dog-Spiels könnt ihr euch hier ein Bild machen:

Wieso sollte Sony die PC-Fassung von The Last of Us Part 2 absichtlich zurückhalten?

Falls der Bericht stimmt, und Sony wirklich bereits mit der Arbeit an der PC-Version von The Last of Us 2 fertig ist, drängt sich natürlich die Frage auf, wieso der Port nicht zum Beispiel zeitgleich mit dem PS5-Remaster veröffentlicht worden ist.

PC-Fassungen erscheinen fast immer mit Abstand und Sony will PS5-Konsolen verkaufen: Bisher ist Sony meist sehr gut damit gefahren, zuerst nur die PS4- beziehungsweise PS5-Version zu veröffentlichen und die PC-Version später an den Start zu bringen – wenn wir einmal von Service-Titeln wie Helldivers 2 absehen.

Bisher ist Sony meist sehr gut damit gefahren, zuerst nur die PS4- beziehungsweise PS5-Version zu veröffentlichen und die PC-Version später an den Start zu bringen – wenn wir einmal von Service-Titeln wie Helldivers 2 absehen. Sony wartet auf den Season 2-Start der Serie: Die andere große Möglichkeit wäre, dass der Release der PC-Fassung auf die Veröffentlichung der zweiten Staffel der HBO-Serie abgestimmt werden soll. Das würde zeitlich natürlich ganz hervorragend passen, weil Season 2 auch inhaltlich nah am zweiten Teil der Spiele-Reihe liegt.

Auch der Leaker und Insider Billbil-kun bringt genau diesen Grund als mögliche Ursache dafür ins Spiel, dass The Last of Us Part 2 bisher noch nicht auf dem PC veröffentlicht wurde (obwohl es angeblich schon fertig sein soll). Ob das nun wirklich daran liegt, werden wir wohl vorerst nicht erfahren. Aber vielleicht gibt es ja schon beim Summer Game Fest eine entsprechende Ankündigung oder Enthüllung.

Wie denkt ihr über den PC-Port von The Last of Us Part 2 und haltet ihr das für realistisch?