Leak verrät den Preis für das neue LEGO Minas Tirith – und plötzlich wird diese Alternative wesentlich interessanter

Was LEGO demnächst herausbringt, gibt es auf Amazon schon länger von der Konkurrenz.

Auf kaum ein anderes Set von LEGO wird gerade so sehnsüchtig erwartet, wie die Hauptstadt Gondors Minas Tirith. Bisher gab es nur Gerüchte um das Set, jetzt hat ein neuer Leak weitere Details verraten und die stimmen die Community überraschend positiv. Nur beim Preis gibt es leichtes Murren. Wer die Wahnsinnspreise von LEGO nicht bezahlen will, findet schon jetzt ein stark von Minas Tirith inspiriertes Klemmbausteinset auf Amazon und das sogar für unter 50 €.

Was der Leak über das Minas Tirith von LEGO verrät

Der YouTube-Kanal tipsandbricks hatte, wohl aus Versehen, ein Video einer LEGO-Veranstaltung gepostet, bei der das neue Set gezeigt wurde. Reuploads des schnell entfernten Videos kursieren seitdem im Netz. Das Set soll 8.278 Steine und zehn Minifiguren beinhalten. Darunter Aragorn, Arwen, Denethor und Gandalf. Mehr Infos zum Leak findet ihr hier.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum YouTube-Inhalt

Kommen wir aber mal zu der wirklich spannenden Frage: Wie viel soll der Spaß kosten? Im Video wird eine Preisspanne von 600 bis 650 Dollar genannt. Das bedeutet, dass das Set beim aktuellen Wechselkurs wohl bei uns in Europa bei ca. 550 € landen wird. Dort werden aber vermutlich noch Steuern obendrauf kommen, weswegen das Set im Endeffekt wahrscheinlich zwischen 600 und 700 € liegen wird.

Der Preis pro Stein wird mit ca. 7,9 Cent angegeben, das ist für LEGO-Verhältnisse ein echt guter Wert, auch wenn es bei einem Set dieser Größenordnung immer noch um eine Stange Geld geht. Wer das nicht hat, findet zahlreiche Alternativen anderer Hersteller und eine besondere Empfehlung kostet euch nicht einmal 50 €.

Das hat die LEGO-Alternative zu bieten

Klar, einen riesigen Koloss dürft ihr bei dieser Preislage nicht erwarten, aber dennoch bekommt ihr bei diesem Noname-Set 1680 Teile. Dabei handelt es sich um Mini-Bricks, die kleiner sind als herkömmliche Klemmbausteine. Das ist aber nicht zwingend ein Nachteil, da durch die kleineren Bausteine tiefere Details möglich sind.

Mit diesen Maßen passt das Set der LEGO-Alternative in so gut wie jedes Regal.

Dem Set fehlen zudem die Minifiguren, die es in dieser Form ohnehin nur bei LEGO gibt. Und noch ein wichtiger Punkt: Die LEGO-Alternative besitzt keine offizielle Lizenz von Der Herr der Ringe, weshalb ihr mit einigen, sagen wir mal interessanten Bezeichnungen umgehen müsst. Trotzdem strahlt das Set laut meinem Kollegen Frederic, der es selbst aufgebaut hat, eine wunderschöne Ästhetik aus.

Noch mehr neue Sets zu der Herr der Ringe

2026 scheint ein gutes Jahre für Herr der Ringe bei LEGO zu werden.

2026 hat LEGO aber noch mehr für Tolkien-Fans im Gepäck. Seit Kurzem ist nämlich Saurons Helm aus der LEGO Icons-Reihe vorbestellbar. Der Kopfschmuck des dunklen Herrschers besteht aus 538 Teilen und beinhaltet zusätzlich eine Sauron-Minifigur. Erscheinen wird der Helm dann am 01. März.