Leak: Dieser Xbox-Controller wechselt die Farbe je nach Lichteinstrahlung

Xbox-Besitzer*innen, die auf der Suche nach einem neuen Controller sind, können sich bald wohl einen ganz besonderen Drücker kaufen. Der kommt in einer speziellen Lackierung, die die Farbe wechselt – oder zumindest anders scheint. Je nachdem, wie das Licht auf den Controller fällt und wie ihr ihn bewegt, schimmert er in einem anderen Look. Allerdings wurde er bisher noch nicht offiziell angekündigt.

Xbox-Controller mit Flip Flop-Lackierung geleakt und sieht fantastisch aus

Darum geht's: Microsoft bringt demnächst offenbar einen neuen Controller auf den Markt. Oder vielmehr ein neues Design, der Controller selbst bleibt wohl derselbe Xbox Series S/X-Controller, den wir bereits kennen.

Die inneren Werte ändern sich also wohl eher nicht, aber dafür das Äußere – und zwar massiv. Der neue Look des Gamepads soll auf den Namen Stellar Shift hören. Das verrät dann auch schon ganz gut, wohin die Reise geht.

Die Stellar Shift-Edition verleiht dem Xbox-Controller einen lila-grünlichen Schimmer. Aber das Beste daran dürfte die besondere Farbe sein, die je nach Lichteinstrahlung etwas anders aussieht. Aber am besten seht ihr selbst:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.



Link zum Twitter-Inhalt

Ihr kennt diesen Look vielleicht von Auto-Lackierungen. Zumindest ist das das Erste, was uns in dem Zusammenhang eingefallen ist. Und wer auf dieses Aussehen steht, findet wahrscheinlich auch an dem neuen Xbox-Controller gefallen.

Zusätzlich wirkt das frische Design natürlich ziemlich abgespacet und wie direkt aus dem Weltraum, was ebenfalls viele Freund*innen finden dürfte. So sieht das Ganze dann in Bewegung aus:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.



Link zum Twitter-Inhalt

Wie glaubhaft ist der Leak? Sehr. Offenbar sind die entsprechenden Seiten bei Amazon einfach zu früh online gegangen. Es steht wohl schon fest, dass diese Special Edition 64,99 Euro kosten soll und am 14. Februar erscheint.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.



Link zum Twitter-Inhalt

Zu guter Letzt gibt es da natürlich auch noch den spannenden Vergleich der Giganten: Wenn ihr wissen wollt, welcher Controller besser ist, seid ihr hier richtig. In diesem GamePro-Artikel stellen wir Elite Series 2 und DualSense Edge gegenüber.

Wie gefällt euch das Aussehen des Stellar Shift-Controllers? Mögt ihr Flip Flop-Lack?