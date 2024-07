‘Der schlechteste Film aller Zeiten und ich will ihn sehen’: Leaks zum Minecraft-Film zeigen möglichen Look von Jack Black als Steve

Wer wäre für euch die perfekte Besetzung für Steve? Jack Black oder doch vielleicht jemand ganz anderes?

Erinnert ihr euch noch an die Zeiten, in denen Videospielverfilmungen allgemein als schrecklich gegolten haben? Da gab es noch keinen Sonic, der uns mit seinem ulkigen Humor abgeholt hat und auch keinen Mario, der auch auf der Kinoleinwand Prinzessin Peach retten konnte. ...Nun ja, DIE Mario-Filme lassen wir mal außen vor.

Wie es der Zufall so will, hat der Schauspieler Jack Black schon in Der Super Mario Bros. Film die Rolle des Publikumslieblings Bowser eingenommen und könnte das nun auch als Minecraft-Steve in der nächsten Videospielverfilmung schaffen.

Erster Blick auf Jack Black als Minecraft-Steve

Auf X, ehemals Twitter, teilt unter anderem User*in “@_mm365_“die geleakten Bilder zum Minecraft-Film, die euch Steve, Creeper, ein Schwein sowie eine Biene zeigen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Die Leaks hat jedoch nicht nur “@_mm365_“ geteilt. Sie kursieren im ganzen Internet herum, was wohl den Urheberrechtsbesitzer*innen missfällt, weil die Bilder nach und nach von Plattformen wie X und Reddit genommen werden. Das könnte zur Folge haben, dass die Bilder von unserer Einbettung ebenfalls entfernt werden.

Auch wenn “@_mm365_“ laut dem Tweet die Besetzung nicht so fühlt, finden wir Jack Black als Steve auf eine schrullige Art und Weise genial. Dem Kommentar “@_mm365_“ müssen wir uns hingegen anschließen, in dem er oder sie die Angst vor dem Schaf äußert. Man könnte meinen, die Produzent*innen des Films hätten nichts aus dem Debakel des zu realistisch aussehenden Sonics vor einigen Jahren gelernt.

Minecraft ist aktuell eine beliebte Option für Videospielverfilmungen, denn Netflix hat ebenfalls eine Serie angekündigt:

0:20 Netflix kündigt Minecraft-Serie mit neuen Charakteren an

Wenn wir uns also die Bilder anschauen, macht der Minecraft-Film erstmal einen trashy Eindruck auf uns. Die Frage wird dann sein, ob es in die positive oder negative Richtung geht. Auf Reddit scheint zumindest “murderdronesfanatic“ überzeugt zu sein: Laut ihr erwartet uns da der schlechteste Film aller Zeiten und deswegen sei sie völlig bereit, den Minecraft-Film direkt zum Release im Kino zu schauen.

Bis zur Veröffentlichung sollte es mittlerweile weniger als ein ganzes Jahr dauern: Der Minecraft-Film mit Jack Black als Steve sollte am 4. April 2025 in den Kinos erscheinen.

Was haltet ihr von den geleakten Bildern zum Film?