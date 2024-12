Fortnite: Legendärer Videospiel-Skin wird wohl nach knapp 1000 Tagen endlich wieder zurückkehren

Für Fortnite-Fans gibt es gute Neuigkeiten.

Wenn beliebte Charakter-Skins in Fortnite lange Zeit abwesend sind, fängt die Community regelmäßig an, mit den Hufen zu scharren und fragt sich, wann endlich die Rückkehr ansteht. So war es beispielsweise mit John Wick, der nach etwa drei Jahren sein Comeback feierte, über das sich viele Fans freuten.

Aktuell gibt es laut einem Leaker wieder Grund zur Vorfreude für Spieler*innen. Dieses Mal geht es um eine Videospiel-Figur, die wir sofort mit Xbox in Verbindung bringen. Na, ihr wisst doch bestimmt schon, wer gemeint ist?

Beliebter Skin soll wieder in Fortnite zurückkehren

Leaker Hypex erklärt in einem Post auf X (ehemals Twitter): "Der Master Chief wurde für eine Rückkehr nach 1000 Tagen geupdated."

Zuletzt war der Halo-Protagonist am 3. Juni 2022 mit von der Partie. Seither sind also 932 Tage, beziehungsweise mehr als dreieinhalb Jahre vergangen (via Fandom). Den genauen Termin des Comebacks sagt der Leaker für den 23. Dezember voraus. Ihr solltet also, falls Hypex recht behält, pünktlich zu Weihnachten im Shop auf den Master Chief treffen.

In den Kommentaren unter der Ankündigung freuen sich zwar einige Fans, andere bedauern aber gleichzeitig, dass es immer noch keine Neuigkeiten zu Kratos gibt. Der glänzt nämlich schon seit über 1300 Tagen mit Abwesenheit.

Wie wahrscheinlich ist es, dass der Leak zutrifft? Wie immer müssen wir euch bei inoffiziellen Infos dazu mahnen, sie mit einer gewissen Vorsicht zu genießen, allerdings lag Leaker Hypex schon in der Vergangenheit mit seinen Aussagen richtig.

Das war der erste Auftritt des Master Chiefs in Fortnite

Seinen ersten Auftritt hatte der Spartan aber schon im Jahr 2020. Vielleicht erinnert ihr euch noch an diesen witzigen Trailer, der ihn damals ankündigte:

0:40 Der Master Chief feiert in Kapitel 2 Season 5 zu Fortnite seinen ersten Auftritt

Der erste Auftritt im Battle Royale-Spiel fand also rund eineinhalb Jahre, bevor er sich dann erst mal für längere Zeit verabschiedetet. Genau gesagt war das am 11. Dezember 2020 in Kapitel 2, Season 5. Die Ankündigung erfolgte damals während der Game Awards.

Werdet ihr bei dem Skin oder dem größeren Bundle direkt zugreifen, falls der Leak zutrifft und konntet ihr euch noch an den Trailer erinnern?