Alle LEGO-Sets von Animal Crossing geleakt: Nooks Laden hat 535 Teile und kostet 75 US-Dollar

Alle Animal Crossing-Sets wurden jetzt samt Preisen und Release geleakt.

Vergangene Woche hat LEGO die seit längerer Zeit gemunkelte Zusammenarbeit mit Nintendo und Animal Crossing offiziell bestätigt. Mehr als einen kleinen Teaser, in dem mehrere Figuren wie Tom Nook, Käpten und Melinda zu sehen waren, gab es allerdings noch nicht.

Durch einen glaubwürdigen Leak wurden jetzt die Namen der Sets samt Anzahl an Steinen und den Preisen veröffentlicht, die einen Vorgeschmack auf das geben, was uns wohl im kommenden Jahr erwartet. (via VGC)

Alle Animal Crossing-Sets samt Preisen

Woher stammen die Informationen? Die Angaben kommen von LEGO-Leaker maxbautede und wurden zudem von Leaker exabrickslegogo_ bestätigt.

Julian's Birthday Party (15,99$, 170 Teile)

Bunnie's Outdoor Adventures (19,99$, 164 Teile)

Kapp'n's Island Boat Tour (19,99$, 233 Teile)

Isabelle's House Visit (39,99$, 389 Teile)

Nook's Cranny & Rosie's House (74,99$, 535 Teile)

Wann erscheinen die Sets? Laut Leak sollen die fünf Sets am 01. März 2024 erscheinen.

Hier könnt ihr euch den offiziellen Teaser von Nintendo aus der vergangenen Woche anschauen:

Gut zu wissen: Die Sets sollen zudem modular aufgebaut sein. Bedeutet, sie werden mit einer Platte ausgeliefert, auf der ihr einzelne Objekte nach Belieben anordnen könnt. Dadurch ist es wohl möglich, sich seine eigene Animal Crossing-Insel zusammenstellen, wie wir es beispielsweise aus dem Buchhandlung-Set kennen.

Beachtet jedoch, dass es sich hierbei um keine offiziell von LEGO oder Nintendo bestätigten Informationen handeln, allerdings um ein überaus wahrscheinliches Gerücht. Bereits im August 2023 wurden erstmals die Set-Nummern samt Anzahl an Teilen und Preisen geleakt, die den heutigen Informationen ähneln.

Wollt ihr euch eines der Sets holen und falls ja, welches wäre euer Favorit?