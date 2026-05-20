LEGO Batman - Alle spielbaren Charaktere, wann ihr sie freischaltet und ihre Fähigkeiten

In LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight könnt ihr euch natürlich nicht nur das Cape des Dunklen Ritters überstreifen, sondern auch weitere DC-Superhelden spielen. Welche genau, wann ihr sie freischaltet und mit welchen Fähigkeiten sie daherkommen, wollen wir euch verraten.
Diese Superhelden könnt ihr spielen
Ziehen wir den jungen Bruce Wayne ab, den ihr bereits im Tutorial spielt, könnt ihr neben Batman insgesamt sechs weitere Figuren übernehmen – und zwar folgende:
- Talia al Ghul
- Jim Gordon
- Catwoman
- Robin
- Batgirl
- Nightwing
Talia al Ghul
- spielbar ab: Prolog, Akt 6
- Fähigkeiten: Dartpfeile, Ninjasprint
Mit Talia macht ihr euch direkt im Prolog auf nach Nanga Parbat, ehe sie dann bis zum sechsten Akt von der Bildfläche verschwindet.
Während ihre Dartpfeile Gegner aus dem Hinterhalt ins Reich der Träume schicken, kann sie sich mit ihrem Ninjasprint über große Distanzen hinweg teleportieren.
Jim Gordon
- spielbar ab: Akt 1
- Fähigkeiten: Schaumsprüher, Rückprallwerfer
Zusammen mit dem Commissioner macht ihr im ersten Akt Jagd auf Carmine Falcone.
Mit Jims Schaumsprüher könnt ihr beispielsweise Feuer löschen, was für manche Rätsel recht nützlich ist. Sein Rückprallwerfer ist hingegen bestens dafür geeignet, um ganze Gegnerhorden mit Gummigeschossen auszuschalten.
Catwoman
- spielbar ab: Akt 2
- Fähigkeiten: Peitsche, Kätzchenruf
Mit Selina geht's in Akt 2 auf Pinguinjagd. Catwoman hat natürlich ihre Peitsche dabei und kann zudem Katzen herbeirufen, die auch durch kleinste Öffnungen huschen können.
Robin
- spielbar ab: Akt 3
- Fähigkeiten: Birdarang, Kabelwerfer
Dick Grayson aka Robin kann mit seinem Birdarang gleich drei Ziele gleichzeitig ins Visier nehmen. Seinen Kabelwerfer nutzt ihr ab Akt 3 vor allem, um Hindernisse auf einem schmalen Weg zu überqueren.
Batgirl
- spielbar ab: Akt 4
- Fähigkeiten: Hackarang, Drohne
Jim Gordons Tochter schließt sich dem Superhelden-Trupp im vierten Akt an. Mit ihrem Hackarang kann Batgirl beispielsweise verschlossene Türen öffnen und sich dank ihrer Drohne an weit entfernte Orte ziehen. Die Drohne könnt ihr dank Upgrades – die Werkbank findet ihr in der Batcave – aber auch im Kampf einsetzen.
Nightwing
- spielbar ab: Akt 5
- Fähigkeiten: Electrorang, Elektrokabelwerfer
Robin erhält in Akt 5 seine zweite und spätere Superhelden-Persona Nightwing. Jedoch ähneln seine Fähigkeiten, dem Electrorang und dem Elektrokabelwerfer, stark denen von Robin.
Weitere spielbare Figuren gibt's im Koop in Situationen in denen Batman ohne die normalen Sidekicks unterwegs ist. Dort kann durch Mitspieler*innen unter anderem zum Beispiel Thomas Wayne, Alfred oder Lucius Fox gespielt werden. Diese Figuren haben aber keinerlei spezielle Fähigkeiten und können lediglich mit Objekten interagieren, schlagen und springen.
Wechsel zwischen den Figuren
Während die Story-Missionen darauf ausgelegt sind, dass ihr sie neben Batman mit einem ganz bestimmten Sidekick spielt, könnt ihr in Gotham City durch Gedrückt halten des D-Pads nach unten das Charakter-Menü öffnen und jederzeit zwischen den sechs Figuren wechseln.
Welcher der sechs Sidekicks ist euer Liebling aus dem DC-Universum?
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