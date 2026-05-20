Subnautica 2: Außerirdische Ruinen finden und öffnen - So versorgt ihr das Observatorium wieder mit Strom

So findet und öffnet ihr in Subnautica 2 die außerirdischen Ruinen.

Um das Alien-Biom in Subnautica 2 abzuschließen, müsst ihr eine Reihe von Aufgaben erledigen. Allerdings sind nicht alle Schritte direkt ersichtlich, wenn ihr nicht genau den Anweisungen der Logbücher in der Region folgt.

Daher helfen wir euch nicht nur dabei, den Engelskamm in dem Gebiet zu aktivieren, sondern auch die Turbine und damit das Observatorium wieder in Schwung zu bringen.

Die Axum-Vision erhalten

Euer erstes Ziel im Alien-Biom ist der Engelskamm. Der liegt ungefähr 500 Meter östlich der "Außerirdischen Basis", die euer erster Anhaltspunkt in diesem Gebiet ist.

19:13 Subnautica 2 ist jetzt schon ein Unterwasser-Traum

Autoplay

Der Engelskamm ist genau wie der letzte aber verseucht und ihr müsst erst wieder Ableger reinigen. Dafür benötigt ihr diesmal den Rückkopplungsresonator. Die Bestandteile dafür findet ihr überall in den kleineren Basen rund um die Alien-Ruinen.

Danach müsst ihr den beiden Wurzeln folgen, die vom Engelskamm wegführen und insgesamt drei Ableger reinigen. Wie genau ihr das macht, erfahrt ihr in diesem Guide:

Habt ihr alles erledigt, bekommt ihr die Axum-Vision. Damit könnt ihr nicht nur die Sprache der Aliens lesen und verstehen, sondern auch Geräte außerirdischen Ursprungs bedienen.

Die Kraftwerks-Kontrolle

Wenn ihr euch am Engelskamm umschaut, werdet ihr die Kuppel an der Felswand in der Nähe bemerken. Folgt dem grünen Licht, das von der Station ausgeht.

Setzt alle Schalter auf die gelben Markierungen. Den Schalter in der Mitte könnt ihr erst nach der Reparatur bedienen.

Taucht dann an der Seite hinein und aktiviert die Hauptkonsole in der Mitte. Damit senkt sich ein Greifarm von dem gewaltigen Alien-Turm über euch.

Schwimmt nun weiter nach oben, bis ihr auf der Höhe der Turbine des Turms seid. Auf einer Seite findet ihr eine weitere Station, in der ihr dank der Axum-Vision auch atmen könnt.

Bei den beiden Konsolen links und rechts müsst ihr alle Schalter so einstellen, dass sie auf die gelben Markierungen zeigen. Versucht ihr die Konsolen allerdings zu aktivieren, bekommt ihr die Nachricht, dass die Turbine beschädigt ist.

Nach dem Scan könnt ihr die Turbine mit dem Bau-Tool reparieren.

Taucht bis zur Turbine und scannt die beschädigte Stelle. Sie ist leicht zu erkennen, da sie von zwei Strahlern angeleuchtet wird.

Zur Reparatur braucht ihr nun einige Materialien.

Reparatur der Turbine

Ihr werdet den Turbinenteil mit dem Bau-Tool ausbessern müssen. Dafür benötigt ihr:

10x Titanbarren (30x Titan)

(30x Titan) 10x Strontium (20x Celestin)

(20x Celestin) 10x Manganbarren (1x Titanbarren, 1x Atacamit, 1x Troilit)

Titan und Celestin sollten kein Problem darstellen. Titan ist das erste Metall, das ihr findet, und Celestin gibt es an jeder Felswand im Alien-Biom.

Um alles zur Turbine zu bringen, solltet ihr euer U-Boot mit dem Transportmodul aufwerten oder nahe des Turms eine Basis errichten.

Atacamit findet ihr vor allem am Boden des Alien-Bioms. So zum Beispiel rund um den Engelskamm. Haltet nach grünen Kristallen Ausschau.

Größere Mengen Atacamit findet ihr bei den Metallfarmen. Das ist auch der einzige Ort, an dem aktuell Troilit zu finden ist – in recht dunklen, unscheinbaren Clustern.

Macht euch das Leben leicht und scannt hier am besten die Metallfarmen. Besorgt euch dann die Axum-Bakterienkultur in den Becken in diesem Gebiet. Es gibt zwar nur fünf Stück, aber mit ihnen könnt ihr eigene Metallfarmen errichten und so zum Beispiel Troilit selbst wachsen lassen.

Metallfarmen können euch helfen, um an seltene Materialien zu kommen.

Habt ihr alle Materialien, bringt die Turbine wieder in Stand.

Das Observatorium

Kehrt zurück zur zweiten Kontrollstation, in der ihr die Schalter eingestellt habt. Aktiviert nun die beiden Konsolen links und rechts mit dem großen Knopf in der Mitte und danach die Konsole in der Mitte.

Dadurch wird die gesamte Alien-Stadt erleuchtet und ihr bekommt die Nachricht, dass sich das Observatorium geöffnet hat.

Das Observatorium ist das Endziel des Early Access.

Ihr findet es direkt neben der Außerirdischen Basis. Der Turm dort hat wieder Strom und auf einer Seite hat sich die Tür geöffnet.

Schwimmt hinein und betätigt den Schalter. Wir verraten euch aber nicht, was ihr hier genau findet. Denn wenn ihr im nächsten Raum nach oben schwimmt und dort den zweiten Schalter aktiviert, erhaltet ihr nicht nur sehr viele Informationen über die Geschichte des Spiels, sondern erreicht auch das Ende des Early Access.