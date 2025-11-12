"LEGO, heuert diesen Mann an!" - Bastler schnappt sich den Lebkuchen AT-AT und baut daraus einfach seine eigene U.S.S. Enterprise

Sieht diese LEGO Enterprise zum Anbeißen aus oder liegt das an uns?

In der LEGO-Community gibt es so einige kreative Köpfe, die aus losen Steinen wilde Eigenkreationen basteln – sogenannte MOCs. Manch einer beschränkt sich sogar nur auf ein einziges Set und baut aus dessen Teilen etwas Neues. So auch dieser talentierte Fan, der ein Star Wars-Set mal eben in eine U.S.S. Enterprise umbaut.

"Besser als das offizielle Set!"

Redditor Minute_Food_2881, auch bekannt als Creation Caravan, gehört zu den Hobby-Bauer*innen, die am liebsten aus einem einzigen Set etwas komplett Anderes erschaffen. Für seine neueste Kreation hat der User sich ein weihnachtliches Star Wars-Set als Vorlage genommen: den Lebkuchen AT-AT.



Aus deren Teilen baute er dann die U.S.S. Enterprise aus Star Trek. Die fällt nicht nur deutlich keiner als das offizielle Set von LEGO aus, sondern schmückt sich dank der Vorlage auch deutlich festlicher:

Hier fehlt eigentlich nur noch die Crew der Enterprise NCC-1701-D. Auf Picard und Co. muss der Bastler natürlich verzichten. Stattdessen bekommt Lebkuchen-Darth Vader hier einen Ehrenplatz an der Seite des Schiffes.

Wie die offizielle (und deutlich größere) U.S.S. Enterprise von LEGO im Vergleich aussieht, könnt ihr euch im Video anschauen. Hier bauen wir das komplette Set zusammen:

1:53 Wir haben die LEGO Icons 10356 Star Trek Enterprise NCC-1701-D bereits gebaut und so sieht sie aus

Das ist übrigens nicht das erste MOC, das der Fan mit diesem Set gebastelt hat. So hat er den AT-AT auch schon in einen Lebkuchen-Milleniumfalken und eine Lebkuchen-Deadalus aus Stargate Atlantis verwandelt.

Auch aus anderen Sets hat er bereits die Enterprise und andere Raumschiffe aus Star Trek gebaut. Falls ihr die Lebkuchen-Enterprise übrigens selbst nachbauen wollt, gibt es die Anleitung über den Rebrickable-Account des Fans. Dafür zahlt ihr 5 US-Dollar (rund 4,30 Euro).

Auch die Community zeigt sich von diesem Kreativ-Bau mit über 1.000 Upvotes begeistert.

Neben zahlreichen Wortwitzen wie etwa: "To boldly go where snow man has gone before" (Ein Wortspiel auf das englische Original zum deutschen Opening: "Dies sind die Abenteuer des neuen Raumschiffs 'Enterprise', das viele Lichtjahre von der Erde entfernt unterwegs ist, um fremde Welten zu entdecken") gibt es auch ordentlich Lob.

Gleich mehrere User fordern etwa, dass LEGO den Hobby-Bauer direkt einstellen solle. User jmy_oak ergänzt das mit einem: "Großartig. Dieses Set (zusammen mit vielen seiner kürzlichen MOCs) ist besser als das offizielle Set!"

Wie gefällt euch die Lebkuchen-Enterprise und bastelt ihr selbst gerne neue Kreationen aus Sets von LEGO?