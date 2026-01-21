LEGO-Fan baut winzige Terrarien aus Klemmbausteinen und echten Pflanzen und zeigt, wie gut sie nach einem Jahr noch aussehen

Die kleinen Terrarien sehen wirklich niedlich aus. (Bild: worcesterterrariums auf Instagram)

LEGO-Fans sind dafür bekannt, schon so ziemlich alles aus den kleinen bunten Klemmbausteinen gebaut zu haben. Besonders beeindruckend sind dabei oft riesige Statuen oder Dioramen aus tausenden Teilen. Ein Bastler weiß hingegen auf andere Art und Weise zu begeistern.

Winzige Terrarien aus LEGO

Viele LEGO-Sets sind mit kleinen Pflanzen wie Bäumen, Sträuchern, Blumen oder Lianen ausgestattet. Dabei handelt es sich aber natürlich um Grünzeug aus Plastik. Echte Pflanzen würden ja niemals überleben. Dachten wir zumindest.

Dann haben wir einige Videos vom Instagram-User "worcesterterrariums" gesehen. Wie es sein Name schon verrät, hat er sich bei seinen Inhalten auf Terrarien konzentriert. Er zeigt etwa, wie er kleine Ökosysteme in verschiedenen Glasobjekten anlegt.

In einem Video zeigt er allerdings, wie er ein solches Terrarium aus LEGO baut. Das Modell ist dabei richtig winzig, sieht dank etwas Erde, Moos und einem Steinbrechgewächs aber ziemlich beeindruckend aus.

Das Video könnt ihr euch hier ansehen:

Ein Problem an LEGO ist dabei natürlich, dass die Steine nicht luftdicht verschließen, wodurch Feuchtigkeit austreten kann. Aus diesem Grund ist es laut dem Creator wichtig, regelmäßig nach dem Terrarium zu sehen und viel Zeit in die Pflege zu stecken.

Dann kann daraus aber ein richtiger Hingucker werden, der auch längere Zeit überlebt. Am Ende des Videos zeigt er nämlich ein zweites LEGO-Terrarium, das er schon vor einem Jahr gebaut hat und in dem immer noch Pflanzen sprießen.

In den Kommentaren unter dem Video zeigen sich viele User begeistert von den kleinen Modellen. Einige geben sogar an, dass sie das Projekt direkt nachbauen wollen, und fragen, welche Teile der Bastler dafür genutzt hat und welche Tipps er sonst noch geben kann.

