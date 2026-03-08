Red Dead Redemption 2: Spieler findet nach 9 Story-Durchläufen neue Art, durch die Open World zu reisen - Kennt ihr diese Methode schon?

Take me for a ride!

Red Dead Redemption 2 ist in vielerlei Hinsicht ein bemerkenswertes Spiel. Dass der Titel auch sechs Jahre nach seinem Release noch überaus präsent in der Community ist, liegt auch an den zahlreichen Details, die im Spiel stecken.

Auch nach vielen hundert Stunden und zahlreichen Durchgängen entdecken Spieler*innen noch versteckte Kleinigkeiten und teilweise sogar Gameplay-Mechaniken, von denen sie vorher nichts wussten. So auch in unserem heutigen Beispiel.

Per Anhalter durch den Wilden Westen

10:45 Die Rückkehr von Red Dead Redemption ist ein Witz, aber inzwischen leider auch typisch Rockstar

Autoplay

Das Spiel bietet uns gleich mehrere Möglichkeiten, um von A nach B zu kommen. In den meisten Fällen dürfte Arthur auf dem Rücken seines Pferdes sitzen, aber auch lange Spaziergänge sind in der wunderschönen Spielwelt denkbar.

Darüber hinaus können wir weite Strecken noch mit dem Zug oder einer Mietkutsche zurücklegen. Auf Reddit hat uns 'Unlikely-Rub-7614' im vergangenen Jahr zudem darauf aufmerksam gemacht, dass wir auch per Anhalter fahren können. Er oder sie fand das laut eigenen Angaben erst im neunten Spieldurchlauf heraus.

Den Reddit-Thread könnt ihr euch hier anschauen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Reddit-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

Tatsächlich können wir diese Option leicht übersehen. Um sie in Anspruch zu nehmen, müssen wir im richtigen Moment nämlich das Context-Menü für NPCs nutzen. Stehen wir mitten in der Pampa können wir so – sobald etwa eine Kutsche vorbeifährt – den digitalen Daumen raushalten.

Normalerweise können wir das Context Menü beispielsweise nutzen, um Leute zu begrüßen oder zu bedrohen. Letzteres hat vielen Outlaws wahrscheinlich normalerweise ausgeholfen, wenn sie Unterwegs spontan ein Pferd brauchten, um davon zu kommen. Spätestens jetzt wissen wir aber, dass wir auch einfach nett fragen können.

Erst kürzlich ist der Vorgänger Red Dead Redemption nach 14 Jahren für den PC erschienen. Die entsprechende Umsetzung für Teil 2 erfolgte bereits ein Jahr nach dem Konsolen-Release. Derzeit arbeitet Rockstar mit Hochtouren an GTA 6, im Anschluss stehen die Chancen allerdings gut, dass auch das Western-Epos mit einem neuen Teil zurückkehrt.

Dieser Artikel erschien bereits in einer früheren Version auf GamePro.de.

Was ist mit euch? Wusstet ihr bereits, dass ihr per Anhalter reisen könnt? Gibt es Details, die ihr erst sehr spät entdeckt habt und wenn ja - welche waren das? Verratet es uns in den Kommentaren!