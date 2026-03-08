Red Dead Redemption 2: Spieler findet nach 9 Story-Durchläufen neue Art, durch die Open World zu reisen - Kennt ihr diese Methode schon?

Auch Jahre nach Release finden Fans noch neue Details in Red Dead Redemption 2 – etwa, dass wir trampen können.

Kevin Itzinger
08.03.2026 | 18:01 Uhr

Take me for a ride! Take me for a ride!

Red Dead Redemption 2 ist in vielerlei Hinsicht ein bemerkenswertes Spiel. Dass der Titel auch sechs Jahre nach seinem Release noch überaus präsent in der Community ist, liegt auch an den zahlreichen Details, die im Spiel stecken.

Auch nach vielen hundert Stunden und zahlreichen Durchgängen entdecken Spieler*innen noch versteckte Kleinigkeiten und teilweise sogar Gameplay-Mechaniken, von denen sie vorher nichts wussten. So auch in unserem heutigen Beispiel.

Per Anhalter durch den Wilden Westen

Video starten 10:45 Die Rückkehr von Red Dead Redemption ist ein Witz, aber inzwischen leider auch typisch Rockstar

Das Spiel bietet uns gleich mehrere Möglichkeiten, um von A nach B zu kommen. In den meisten Fällen dürfte Arthur auf dem Rücken seines Pferdes sitzen, aber auch lange Spaziergänge sind in der wunderschönen Spielwelt denkbar.

Darüber hinaus können wir weite Strecken noch mit dem Zug oder einer Mietkutsche zurücklegen. Auf Reddit hat uns 'Unlikely-Rub-7614' im vergangenen Jahr zudem darauf aufmerksam gemacht, dass wir auch per Anhalter fahren können. Er oder sie fand das laut eigenen Angaben erst im neunten Spieldurchlauf heraus.

Den Reddit-Thread könnt ihr euch hier anschauen:

Tatsächlich können wir diese Option leicht übersehen. Um sie in Anspruch zu nehmen, müssen wir im richtigen Moment nämlich das Context-Menü für NPCs nutzen. Stehen wir mitten in der Pampa können wir so – sobald etwa eine Kutsche vorbeifährt – den digitalen Daumen raushalten.

Normalerweise können wir das Context Menü beispielsweise nutzen, um Leute zu begrüßen oder zu bedrohen. Letzteres hat vielen Outlaws wahrscheinlich normalerweise ausgeholfen, wenn sie Unterwegs spontan ein Pferd brauchten, um davon zu kommen. Spätestens jetzt wissen wir aber, dass wir auch einfach nett fragen können.

1
Vater hat bis zu einem Unfall über 25 Jahre auf einer Pferdefarm gearbeitet - wird zum Gamer, weil er seinen Sohn RDR2 spielen sieht
von Jonas Herrmann
2
Red Dead Redemption 2-Spieler findet nach 400 Stunden heraus, wie man die Ingame-Uhrzeit anzeigt - hat vorher eine viel obskurere Methode genutzt
von Tobias Veltin

Erst kürzlich ist der Vorgänger Red Dead Redemption nach 14 Jahren für den PC erschienen. Die entsprechende Umsetzung für Teil 2 erfolgte bereits ein Jahr nach dem Konsolen-Release. Derzeit arbeitet Rockstar mit Hochtouren an GTA 6, im Anschluss stehen die Chancen allerdings gut, dass auch das Western-Epos mit einem neuen Teil zurückkehrt.

Dieser Artikel erschien bereits in einer früheren Version auf GamePro.de.

Was ist mit euch? Wusstet ihr bereits, dass ihr per Anhalter reisen könnt? Gibt es Details, die ihr erst sehr spät entdeckt habt und wenn ja - welche waren das? Verratet es uns in den Kommentaren!

Red Dead Redemption 2
Amazon
Red Dead Redemption 2
ab 19,98 €

Versand s. Shop

