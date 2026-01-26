Nagelneues LEGO-Set zerbröselt vor den Augen eines Bastlers und Schuld ist etwas, das viele von euch regelmäßig in der Wohnung benutzen

Nein, dieses LEGO-Set wurde nicht etwa nach 10 Jahren unter einer Baustelle gefunden, sondern ist nagelneu. (Bild: Reddit/user/beremans)

Die meisten LEGO-Fans wissen, dass ein paar Dinge wichtig sind, um ausgestellte Sets gut zu schützen. So sollten sie etwa nicht ins direkte Sonnenlicht und in Reichweite von Haustieren sowie sehr kleinen Kindern gestellt werden. Es gibt aber auch ein paar Stolperfallen, die nicht jedem bewusst sind.

Frischer Duft, aber eine große Gefahr für LEGO-Sets

Dass man aufpassen muss, was man sich so in die eigene Wohnung stellt, musste LEGO-Fan beremans erst kürzlich lernen, als sein nagelneues Set komplett zerstört wurde. Und das nicht etwa durch Gewalteinwirkung passiert. Nein, der Übeltäter war ein wohlriechendes Duftöl.

Wie der Fan im LEGO-Subreddit berichtet, hatte er gerade erst mit dem Bau seines Hogwarts-Ikonen-Sets (76391) begonnen. Das Projekt ließ er über Nacht einfach offen stehen. Ein großer Fehler, wie er am nächsten Morgen bemerkte: Seine Katze hatte allem Anschein nach nämlich in der Nacht sein Duftöl umgeschüttet, das sich dann über das Modell ergossen hatte.

Das Ergebnis ist ziemlich erschreckend. Die eigentlich noch nagelneuen Steine sind mehrfach in der Mitte gerissen und viele Teile sind einfach komplett auseiandergebrochen. Auch dort, wo die Steine noch zusammenhalten, weil sie bereits verbaut sind, sieht die Konstruktion jetzt alles andere als sicher aus.

"Mein LEGO ist wegen Düftöl in seine Einzelteile zerfallen [...] Wie sich rausstellt, ist das gutriechende Öl hyperaggressiv für euer LEGO."

Das Problem ist hier übrigens nicht diese spezielle Duftölmarke. Tatsächlich kann es mit den meisten Duftölen oder Diffusern auftreten, da das Plastik der LEGO-Steine schlicht mit bestimmten Inhaltsstoffen reagiert. Sogar Duftkerzen können zum Problem werden, da auch hier der Geruch häufig über ein entsprechendes ölbasiertes Lösungsmittel transportiert wird.

User WhereasParticular867 erklärt das in den Kommentaren noch etwas genauer und empfiehlt direkt, die Inhaltsstoffe von Duftmitteln und Co. zu checken. Zu den Dingen, nach denen man Ausschau halten sollte, gehören demnach unter anderem: Aldehyde, Ketone, Ester, Propylene Glycol, Limonene, Eugenol und Phenol.

Viele weitere LEGO-Fans merken in den Kommentaren außerdem an, dass sie auf Duftöle auch deshalb verzichten, um ihren Haustieren nicht zu schaden. Immer wieder gibt es Berichte, dass essentielle Öle Hunden und Katzen schaden. Ein User scherzt zum zerstörten Set des Beitragserstellers sogar: "Was glaubst du, was seine Katze versucht hat, ihm zu sagen!"

Musstet ihr auch schon mal auf die harte Tour lernen, dass gewisse Materialien miteinander reagieren?