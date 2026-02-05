Dieses gigantische LEGO-Herr der Ringe-Diorama deckt fast ganz Mittelerde ab - aber ein Detail gehört dort eigentlich gar nicht rein

Hier ist nur ein kleiner Ausschnitt des beeindruckenden LEGO-Dioramas. (Bild: Reddit/user/Ok-Photograph2418)

2026 scheint ein ziemlich gutes Jahr für Fans von LEGO-Herr der Ringe zu werden. Nicht nur erwarten uns mit der Sauron-Büste und dem geleakten Minas Tirith-Modell mindestens zwei Sets, auch die Fan-Community bastelt fleißig beeindruckende Eigenbauten. So wie auch dieses Set – wenn man es denn so nennen kann, eigentlich ist es nämlich ein riesiges Diorama, das fast ganz Mittelerde umfasst.

Von Hobbington bis zum Schicksalsberg

Eingefangen wurde das riesige Modell von Redditor "Ok-Photograph2418", der es bei der Leg'n Brick-Expo in Frankreich entdeckt hatte. Das Diorama ist offensichtlich mehrere Meter lang und reicht vom Schicksalsberg (inklusive ausbrechendem Vulkan!) bis hin zu Bruchtal.

1:53 Wir haben die LEGO Icons 10356 Star Trek Enterprise NCC-1701-D bereits gebaut und so sieht sie aus

Autoplay

Hier geht es einmal quer durch Morder, vorbei an Barad-dûr und dem Schwarzen Tor, hin zu Isengard und dem Fangorn-Wald, von dort ins gemütliche Auenland und schlussendlich nach Bruchtal. Am äußersten Rand ist sogar ein Eckchen vom Eingang nach Moria zu sehen.

Dieses riesige Projekt wurde von gerade einmal zwei Modellbauern auf die Beine gestellt. Komplett bei Null mussten sie da natürlich nicht anfangen, denn die offiziellen Sets von Barad-dûr, Bruchtal und dem Auenland wurden direkt übernommen und in das Diorama eingearbeitet.



Hier könnt ihr euch den beeindruckenden Bau selbst einmal anschauen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Reddit-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

Trotz einiger vorgefertigter Set ist das eine beachtliche Leistung, immerhin steckt hier ein ziemlich großer Teil von Mittelerde drin. Fehlen eigentlich nur noch Gondor und Rohan, dann wären zumindest die Gebiete aus dem Herrn der Ringe komplett (der Düsterwald und die Eisenberge spielen schließlich nur im Hobbit eine große Rolle).

Das Diorama ist wohl sogar so groß, dass es sich im Ganzen gar nicht transportieren lässt, wie Ok-Photograph2418 berichtet. Im Gespräch mit den beiden Modellbauern haben sie ihm nämlich verraten, dass das Set modular ist und zum Transport immer ab- und dann wieder aufgebaut werden muss. Allein der Aufbau dauert wohl satte acht Stunden.

Übrigens, wer ganz genau hinschaut, entdeckt hier auch ein kleines Easter Egg, das gar nicht in dieses Diorama gehört. Ab Sekunde 0:48 sind hier nämlich kurz R2-D2 und C-3PO auf dem Weg ins Auenland zu entdecken. Was die beiden wohl dorthin treibt?

Wie gefällt euch das Herr der Ringe-Diorama? Würdet ihr euch so etwas hinstellen?