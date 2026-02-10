Disney Dreamlight Valley: Ab morgen geht endlich eine Quest weiter und ihr braucht dafür dringend Items, die seit Monaten in eurer Lagerkiste verschimmeln

Am 11. Februar 2026 ziehen Susi und Strolch in Disney Dreamlight Valley ein. Neben den beiden Hundestars wurden in den letzten Tagen bereits die weiteren Highlights enthüllt und nun gibt es auch die kompletten Patch Notes des kostenlosen Updates.
Zwei neue Charaktere und zusätzliche Geheimnisse
Die beiden Charaktere holt ihr aus ihrem eigenen Realm im Traumschloss. Hier müsst ihr zunächst zwei Quests erledigen und könnt dann, wie gewohnt, ihr Haus in eurem Tal platzieren. Wie üblich versprechen ihre jeweiligen Freundschaftsquests zusätzliche Belohnungen.
Außerdem könnt ihr wieder mit einem neuen Sternenpfad und drei Events rechnen, wobei direkt am 11. Februar das neue Valentinstag-Fest startet. Darauf folgen die bekannten Events “Glück gehabt!” im März und “Eggstravaganza” zu Ostern.
Memento-Quest wird endlich fortgesetzt
Viel spannender sind allerdings neue Geheimnisse und Aufgaben! Wenn ihr die Freundschaftsquests von Jasmin, Alice, Cogsworth und Cinderella abgeschlossen habt, werdet ihr sicher über diese vier Items gestolpert sein:
- Jasmins geheimes Tagebuch
- Alice' Kaleidoskop
- Cogworths Geburtstagseinladung
- Cinderellas nostalgische Fotos
Diese Gegenstände waren bisher ziemlich nutzlos, gehören aber zur Quest "Das Memento", in der ihr lediglich mit Merlin sprechen konntet. Nun wird die Aufgabe offenbar weiterführt!
Falls ihr sie schon eingesammelt habt, könnt ihr sie also endlich aus der Lagerkiste holen, in der sie vermutlich seit Monaten vor sich hin gammeln.
Ein wildes Spaghetti erscheint
Außerdem gibt es noch mehr Geheimnisse: Sobald ihr Susi und Strolch in euer Tal geholt habt, werden an drei Tagen neue Gegenstände in der Welt auftauchen, die zur Welt des Hundepärchens gehören.
- Ab 11. Februar: Spaghetti-Tumbleweed erscheint im Traumschloss
- Ab 18. Februar: 3 Charaktere brauchen Hilfe mit riesigen Fleischbällchen
- Ab 25. Februar: Magische Tomaten erscheinen “an einem fischigen Ort”
Was dahinter steckt, bleibt abzuwarten. Auf jeden Fall dürfte aber vermutlich eine kleine Belohnung für die Lösung des Rätsel für euch herausspringen.
Die kompletten Patch Notes im Original findet ihr auf der zweiten Seite dieses Artikels!
Was denkt ihr: Worauf freut ihr euch beim Susi und Strolch-Update am meisten?
