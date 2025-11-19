"Ein Stück fürs Museum" - PlayStation-Fan ergattert PS3, die noch auf Version 1.0 ist und Community sagt: "Update sie ja nicht"

PS3 für viel Geld, aber mit 1.0-Firmware (Bild: reddit.com/user/Noobywastakenn/).

Die älteren PS3-Varianten sind äußerst beliebt bei Sammler*innen. Vor allem deshalb, weil sie noch abwärtskompatibel mit der PS2 waren, was bei späteren Überarbeitungen nicht mehr geklappt hat. Diese spezielle PS3-Version hier wurde offenbar noch nie genutzt: Auf ihr ist sogar noch die allererste Firmware-Version 1.0 installiert.

Die meisten gebrauchten PlayStation 3-Konsolen dürften zumindest irgendwann einmal angeschaltet worden sein. Die meisten Nutzer*innen haben dann wahrscheinlich auch das eine oder andere Update der System-Software durchgeführt. Schon allein, um weiterhin Blu-Ray-Disks abspielen zu können. Aber nicht so in diesem Fall.

2:13 30 Jahre PlayStation: Zum runden Jubiläum veröffentlicht Sony dieses Dankes-Video

Der PlayStation-Sammler Noobywastakenn ist auf Reddit unterwegs und hat sich die alte PS3 mit dem unangetasteten Firmware-Zustand einiges kosten lassen. Er schreibt in dem zugehörigen Beitrag, für diese 20GB-Version der altehrwürdigen Konsole stolze 435 US-Dollar bezahlt zu haben. Das sorgt neben dem Zustand der System-Software für hitzige Debatten in den Kommentaren.

Hier könnt ihr euch das gute Stück samt dem Hinweis auf die Version 1.00 der installierten Firmware anschauen:

Was bringt Version 1.0 denn? Nichts. Im Gegenteil. Einige PS3-Sammler*innen raten sogar eher dazu, die Konsole upzudaten – vorausgesetzt, sie soll genutzt werden. Ohne so ein Firmware-Update könnte es nämlich zu massiven Komplikationen kommen, falls der RSX-Chip irgendwann den Geist aufgibt. Dann würde es nämlich fast unmöglich oder zumindest sehr viel komplizierter werden, die Grafikeinheit zu ersetzen.

Version 1.00 ist aber auch sehr, sehr selten. Das macht das Gerät mit der System-Software vor allem aus einer Sammler-Perspektive interessant. Die veraltete Firmware bringt euch nichts, außer eben den eindeutigen Hinweis darauf, dass diese PS3 nicht einmal ein Update bekommen hat. Wer sich das Teil sowieso nur ins Regal stellen und nie anrühren will, wird mit dem Wissen, eine noch seltenere Variante zu besitzen, womöglich besonders glücklich.

In den Kommentaren wird dann auch fleißig debattiert, wie sinnvoll das ganze Unterfangen war, ob der Preis dafür gerechtfertigt ist und was man am besten mit so einer Konsole macht (und wie sie eventuell doch noch gerettet werden könnte, falls es zu einem RSX-Ausfall kommt, während Firmware 1.0 installiert ist).

Reddit-User Saitama170719 schreibt:

"Wieso etwas updaten, wenn es in DIESEM Originalzustand ist? Es ist wie ein Museumsstück!"

Sagen wir es mal so: Wie so oft bleibt die Community gespalten. Nichtsdestotrotz wird natürlich auch der Seltenheitswert anerkannt und gefeiert. Mehrfach raten Fans dem Käufer, das Gerät möglichst unangetastet zu lassen.

Was haltet ihr von dieser PS3 mit der System-Software auf Version 1.0?