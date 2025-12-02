LEGO Modular Building für 2026: möglicher Release, Preis und welche Gebäude uns im Set 11371 wohl erwarten

Die modularen Gebäude von LEGO Icons lassen sich, wie ihr Name vermuten lässt, ineinanderstecken und so verbinden.

Seit 2007 bringt LEGO jedes Jahr ein neues modulares Haus als Teil der beliebten Modular Buildings-Reihe von Icons auf den Markt. In der Regel erscheint das Set schon im Januar, auch für 2026 dürfte es also ziemlich bald so weit sein. Offiziell müssen Fans noch rätseln, was genau uns im neuen Jahr erwartet, aber erste Leaks könnten bereits einen ziemlich guten Ausblick geben. Wir fassen die Infos zusammen.

Setnummer: 11371

11371 Anzahl Teile: noch unbekannt, vermutlich zwischen 2000 und 4000 Teile

noch unbekannt, vermutlich zwischen 2000 und 4000 Teile angeblicher Name: Shopping Street (zu Deutsch: Einkaufsstraße)

Release: Wann erscheint das LEGO Modular Building für 2026?

Einen offiziellen Releasetermin für das Set mit der Nummer 11371 gibt es noch nicht. Dank eines Leaks über den Brick Tap-Discord wissen wir aber, dass das Set angeblich bereits am 1. Januar 2026 erscheinen soll.

Das würde sich zumindest gut mit den Releaseterminen aus der Vergangenheit decken. Seit mehreren Jahren erscheinen die Sets fast immer im Januar. Eine Ausnahme war hier nur das Gebäude für 2024, das bereits am 1. Dezember 2023 erschien.

1:53 Wir haben die LEGO Icons 10356 Star Trek Enterprise NCC-1701-D bereits gebaut und so sieht sie aus

Autoplay

Preis: Was kostet das LEGO Modular Building 11371?

Auch hier müssen wir uns auf den Leak berufen, da es noch keine offizielle Ankündigung von LEGO gibt. Gerüchten nach soll das Set zwischen 230 und 280 US-Dollar kosten, was rund 200 bis 240 Euro entspricht.

Zum Vergleich: Das "Eckhaus im Tudorstil" vom letzten Jahr kostet 229,99 Euro, das Set aus dem Vorjahr (Naturhistorisches Museum) ist mit über 4000 Teilen das bisher größte Set und kostet 299,99 Euro.

Gibt es Bilder zum LEGO Modular Building 11371?

Nein, bislang gibt es weder offizielle noch geleakte Bilder zum Set. Erfahrungsgemäß dürfte es aber nicht mehr allzu lange dauern. Für gewöhnlich enthüllt LEGO die neuen Sets immer Anfang Dezember.

Welche Gebäude sind Teil des LEGO Modular Buildings 11371?

Zuletzt geht aus dem Leak auch hervor, was für ein Gebäude uns angeblich im nächsten Jahr erwarten soll. Demnach soll es ein Möbelgeschäft und/oder Musikladen sein. Laut YouTuber The Brick Reporter soll das Set den Namen Shopping Street, bzw. Einkaufsstraße tragen, was durchaus zum ersten Leak passt.

Dafür könnte auch eine Gratisbeigabe (GWP) sprechen, die es erstmals 2023 für Einkäufe ab einem bestimmten Mindestbestellwert auf der LEGO-Seite dazu gab: der LEGO Icons 40586 Umzugswagen. Bei diesem Umzugswagen waren dann nämlich auch Möbelstücke und mehrere Instrumente dabei.