LEGO-Fan kommt auf dem Heimweg an einer Baustelle vorbei und rettet eine ganze Kiste voller Sets und Minifiguren vor dem Müll

Die Kiste hat sich als echter Schatz entpuppt. (Bild: ApprehensiveText6913 auf Reddit)

Ein LEGO-Fan hat kürzlich einen ziemlichen Glückstag erlebt. Auf dem Weg nach Hause stolperte er zufällig über eine komplette Kiste voller Steine, Sets und Minifiguren, die eigentlich im Müll landen sollten und die er gratis mitnehmen durfte.

Über 50 Minifiguren und mehrere Sets gratis

Wie der Reddit-User "ApprehensiveText6913" in seinem Post erzählt, war er gerade auf dem Heimweg von der Arbeit, als er an einem Haus vorbeikam, bei dem gerade ein neues Dach gebaut wurde. Vor dem Haus stand ein großer Container für Bauschutt und sperrige Abfälle.

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In dem Container befand sich auch eine durchsichtige Plastikkiste, in der sich augenscheinlich vor allem LEGO-Kartons und lose Steine befanden. Er fragte die Besitzer*innen, ob er die Kiste mitnehmen könnte, und bekam die Erlaubnis dafür.

Da er mit dem Fahrrad zur Arbeit unterwegs war, hatte er zwar einige Probleme beim Transport, doch nach dem Öffnen der Kiste zeigte er sehr froh darüber, dass er sie mitgenommen hat.

Darin befinden sich nämlich jede Menge Steine sowie ein paar halbzusammengebaute Sets. Vieles davon scheint aus dem Star Wars-Themenbereich zu stammen. Es sind fünf Anleitungen enthalten und er ist noch dabei, herauszufinden, was wozu gehört.

Eine Tüte enthielt allerdings auch zahlreiche Minifiguren, die besonders beliebt sind und von LEGO oft eher sparsam in Sets verteilt werden. Über 50 Figuren, darunter Sturmtruppler, Meister Yoda, ein paar Simpsons-Charaktere und Captain Jack Sparrow sind jetzt in seinem Besitz.

Den Post mit den Bildern findet ihr hier:

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In den Kommentaren gibt es viele User, die zu dem glücklichen Fund gratulieren. Die Auswahl an Figuren und Steinen ist ziemlich cool. Auch wenn nicht alles komplett ist, kann man damit viel anfangen, vor allem natürlich, weil alles umsonst war.

Gleichzeitig gibt es aber auch eine Diskussion über weggeworfene Kindheitserinnerungen. Viele User hoffen, dass die LEGO-Sachen auch wirklich zur Weitergabe vorgesehen waren und nicht etwa von Bauarbeiter*innen weggeworfen wurden. So oder so ist es aber gut, dass sie nicht auf dem Müll gelandet sind.

Was haltet ihr davon? Welche der Minifiguren hättet ihr am liebsten?