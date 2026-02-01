Mega-YouTuber verfilmt unbekanntes Horror-Spiel komplett in Eigenregie und räumt an den Kinokassen ab

Markipliers Iron Lung sichert sich beim Publikum eine fantastische Rotten Tomatoes-Wertung.

Videospielverfilmungen haben traditionell eher durchwachsene Qualität. Für jedes Arcane, Castlevania oder The Last of Us gibt es auch ein Borderlands oder Return to Silent Hill. Die Verfilmung des Spiels Iron Lung durch YouTuber Markiplier scheint sich aber als Hit anzubahnen, zumindest wenn es nach dem Publikum geht.

Iron Lung holt schon vor Kinostart sein Budget wieder rein

Falls ihr zu den Leuten gehört, die von der Iron Lung-Verfilmung bislang noch nichts gehört hatten, ist das nicht verwunderlich. Der Film, der vom bekannten YouTuber Mark "Markiplier" Fischbach geschrieben, directed und finanziert wurde, setzt nicht auf große Namen oder eine riesige Marketingkampagne.



Hier gibt's direkt den Trailer zu Iron Lung:

1:45 Iron Lung: Trailer zur Horror-Verfilmung von Markiplier

Der größte Name im Cast abseits von Markiplier selbst dürfte Troy Baker sein. Der ist wiederrum vor allem als Synchronsprecher bekannt, unter anderem als Joel in den The Last of Us-Spielen.

Trotzdem scheint sich der Film ersten Anzeichen nach bereits zum Hit zu mausern. Wie Deadline berichtet, hat der Film allein durch die Donnerstags-Previews in den USA 3,5 Millionen US-Dollar eingenommen und damit sein Budget von weniger als 3 Millionen US-Dollar bereits vor dem regulären Kinostart übertroffen. Für die ersten drei Tage schätzt die Filmseite Einnahmen von 15 bis 17 Millionen ein.

Ähnlich gut sieht es beim Rotten Tomatoes-Score aus

Während der Film bei 10 Rotten Tomatoes-Kritiken gerade mal auf 50 Prozent positive Wertungen kommt, steht er in der Meinung der Fans deutlich besser da: Bei über 1.000 Reviews landet das Popcornmeter bei 90 Prozent Empfehlungen.

Das ist Iron Lung

Der SciFi-Horror-Film adaptiert das gleichnamige Spiel von 2022. In einem Universum ohne Sterne und Planeten leben Menschen auf Raumstationen und müssen mit zunehmender Ressourcenknappheit kämpfen.

Ein verurteilter Straftäter wird im Gegenzug für die Chance auf Freiheit in einem U-Boot versiegelt und auf eine Expedition geschickt. Im Blutmeer des Mondes AT-5 hofft er, die dringend benötigten Ressourcen zu finden. Stattdessen wartet ein Horrortrip auf ihn.

In welchen deutschen Kinos ihr aktuell Iron Lung sehen könnt, führen wir euch auf der zweiten Seite auf.

Habt ihr den Iron Lung-Film schon gesehen oder es noch vor?