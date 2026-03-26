"Hab es als Kind verloren" - LEGO-Fan zahlt 3.500 US-Dollar, um sein absolutes Lieblingsset wiederzubekommen

Dieser LEGO-Zug ist im Jahr 1990 auf den Markt gekommen. (Bild: Legomyego2000 auf Reddit)

Es gibt Kindheitserinnerungen, für die man nahezu jeden Preis zahlen würde, um sie noch einmal erleben zu können. Ein LEGO-Fan hat sich nach über 30 Jahren das Set seiner Kindheit noch einmal gekauft und dafür tief in die Tasche gegriffen.

Monorail für 3.500 Dollar

Der erste Kuss, ein ganz bestimmter Familienurlaub oder der Moment, in dem man die erste eigene Konsole ausgepackt hat: Nahezu jede*r hat vermutlich irgendeine Erinnerung, die er oder sie gerne noch einmal durchleben würde.

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Der Reddit-User "Legomyego2000" hat sich einen ganz bestimmten Teil seiner Kindheit nun zurückgeholt. Wie er in einem aktuellen Post schreibt, hat er als 8-Jähriger bei einem Umzug ein LEGO-Set verloren. 34 Jahre später hat er es sich im perfekten Zustand noch einmal gekauft.

Es handelt sich dabei um das 1990 erschienene Set "6399 Airport Shuttle". Das ist ein batteriebetriebener Zug, der kleine Runden drehen kann und tatsächlich ziemlich cool aussieht. Laut eines Kommentars hat er sich das Set satte 3.500 US-Dollar kosten lassen.

Den Post findet ihr hier:

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Der Wert kommt übrigens ziemlich gut hin. Selbst gebrauchte Versionen wurden zuletzt immer wieder für knapp 500 Euro verkauft. Originalverpackte Varianten werden für mehrere tausend Euro gehandelt.

In den Kommentaren sind sich die User einig, dass es sich wirklich um ein sehr cooles Set handelt. Selbst die Verpackung ist mit einer Klappe ausgestattet, die den Blick auf die Einzelteile freigibt. Mehrere User berichten davon, wie sehr sie exakt dieses Set in den 1990er-Jahren haben wollten.

Bisher hat der User noch nicht verraten, ob er das Set auch auspacken und aufbauen wird. Im geschlossenen Zustand bleibt der Wert natürlich erhalten, andererseits scheint hier der ideelle Wert eine deutlich wichtigere Rolle zu spielen.

In den Kommentaren teilen zudem noch viele weitere User ihre Erlebnisse. Einer erzählt etwa, dass er vor einiger Zeit ein ganz bestimmtes Buch auf einem Flohmarkt gefunden hat, das er etwa 20 Jahre zuvor als Kind gelesen und geliebt hatte.

Was haltet ihr von dem Set? Könnt ihr nachvollziehen, dass jemand so viel Geld dafür ausgibt?