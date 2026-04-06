Rund und detailliert: LEGO-Fans zeigen, wie ein Todesstern-Modell auch aussehen könnte - inklusive kleiner Postfiliale

Der Todesstern ist tatsächlich rund! (Bild: Brickstory auf YouTube)

Erst im September hat LEGO mit dem neuen Todesstern das bisher größte LEGO Star Wars-Set aller Zeiten vorgestellt. Das Modell ist allerdings nur eine Scheibe, die einen Querschnitt der legendären Raumstation zeigt. Auf einer Messe wurde kürzlich ein Fan-Set ausgestellt, das deutlich mehr hermacht.

LEGO Todesstern mit DHL-Filiale

Ausgestellt wurde das Set offenbar im Rahmen der LEGO FAN-Ausstellung Bricking Bavaria e.V. auf der "Faszination Modellbau Friedrichshafen 2025", einer Messe extra für Modellbau-Fans, die vom 31. Oktober bis zum 2. November 2025 stattfand.

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Der Klemmbaustein-Creator Brickstory hat die Messe besucht und mehrere Videos von den dort ausgestellten Modellen und Dioramen mit seinen Zuschauer*innen geteilt. Ein Clip zeigt eben auch den ziemlich coolen Todesstern.

Der Creator weist vor allem spaßeshalber daraufhin, dass das Modell eben tatsächlich rund ist und so von allen Seiten betrachtet werden kann. Er zeigt sich aber auch von den vielen kleinen Details beeindruckt und präsentiert das Modell von allen Seiten.

Das Video könnt ihr euch hier ansehen:

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Der Todesstern besteht aus insgesamt sechs Etagen, die allesamt mit kleinen Anspielungen und Minifiguren ausgestattet sind. Das Modell dreht sich sogar langsam um die eigene Achse. Generell ist das Modell sehr farbenfroh, während das "Original" ja vor allem mit grauen und schwarzen Flächen auffällt.

Besonders nah an der Filmvorlage sind allerdings die wenigsten der "Räume". So ist etwa der unglaubliche Hulk zu sehen und auch ein paar Hexen mit Halloween-Kürbissen. Ein Raum zeigt auch einfach einen kleinen Ort mit zahlreichen Blumenbeeten.

Das absolute Highlight ist aber ganz klar die große DHL-Packstation, die sogar einen eigenen Raum bekommen hat. Falls ihr euch je gefragt habt, ob Darth Vader, die Sturmtruppler und der Imperator mittlerweile auch alles online bestellen, habt ihr hier eure Antwort.

Wie gefällt euch das Modell? Welche LEGO Star Wars-Set habt ihr selbst und welche gefallen euch am besten?