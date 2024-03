Let Me Solo Her war gestern - Elden Ring-Fan bezwingt Malenia mit gebrochenem Arm und auf Level 1

Man sieht es kaum: Dieser Elden Ring-Fan hat einen Gipsarm (Bild: reddit.com/user/BoopNotFound/).

Elden Ring zählt zu den härtesten Videospielen der letzten Jahre. Und wer schon über 1.500 Stunden im Spiel verbracht hat, macht sich den wohl härtesten Bosskampf des Spiels einfach noch schwieriger. Zum Beispiel mit der Auflage, ihn auf Level 1 zu bestreiten und das Ganze dann sogar noch mit einem gebrochenen Arm hinzukriegen.

Das Wichtigste kurz und knapp: Elden Ring bietet viele Herausforderungen, Fans wollen es aber noch schwerer

Spieler besiegt Malenia auf Level 1 mit gebrochenem Arm

Community feiert diese außergewöhnliche Leistung und amüsiert sich



Elden Ring-Fan schafft Malenia mit gebrochenem Arm und auf Stufe 1, die Community feiert

Darum geht's: Malenia gehört zu den schwierigsten Kämpfen in Elden Ring. Selbst wenn ihr euch im New Game+ schon ordentlich aufgeplustert habt und mit dem idealen Build an die Sache herangeht, kann euch diese Begegnung alles abverlangen. Aber manche Leute kennen Elden Ring eben schon wie ihre Westentasche.

Es gibt die wildesten Challenges: Elden Ring mit einer Tanzmatte zu steuern oder den Titel komplett ohne Schaden zu nehmen durchzuzocken. Aber wohl wirklich nur die Allerwenigsten würden soweit gehen, sich einen Arm zu brechen, um das Ganze auf die Spitze zu treiben. Das war auch in diesem Fall nicht so – der Unfall von BoopNotFound ist vorher beim Klettern passiert und hatte nichts mit Elden Ring zu tun.

Aber wenn die Sache etwas Gutes hatte, dann eben, dass so eine ganz besondere und ziemlich einzigartige Herausforderung gemeistert werden konnte. Wir raten aber natürlich trotzdem dringend davon ab, es diesem Fan hier nachzumachen. Bei aller Liebe zu Elden Ring-Challenges würde das dann doch zu weit gehen.

Hier könnt ihr euch vor allem auf dem zweiten Bild nochmal davon überzeugen, dass diese Hand beziehungsweise der ganze Oberarm auch wirklich in einem Gips-Verband steckt:

Die Community feiert natürlich einerseits die wirklich beachtliche Leistung, Malenia auf Level 1 und mit einem gebrochenen Arm zu erledigen. Andererseits hagelt es natürlich jede Menge Scherze, dass diese Elden-Ring-Challenge-Runs langsam, aber sicher wirklich außer Kontrolle geraten würden. Es sei doch wirklich nicht nötig, sich dafür extra einen Arm zu brechen. Und wie soll sowas überhaupt getoppt werden können?

Wie geht's weiter mit Elden Ring? Es gibt zwar aktuell noch keinerlei Ankündigungen seitens From Software, einen zweiten Teil zu entwickeln. Aber dafür erscheint in gar nicht allzu weit entfernter Zukunft der große DLC names Shadow of the Erdtree.

Die Erweiterung soll die bisher umfangreichste des Studios werden und am 21. Juni 2024 das Licht der Welt erblicken. Der DLC kommt nicht nur für PS5 und Xbox Series S/X sowie den PC, sondern auch noch für die älteren Last Gen-Konsolen PS4 und Xbox One auf den Markt. Gleichzeitig erscheint auch eine Collector's Edition mit Statue, Artbook und vielen anderen Goodies.

Wie beeindruckend findet ihr es, Malenia mit einem gebrochenen Arm und auf Stufe 1 zu besiegen? Habt ihr vielleicht schon mal etwas ähnliches geschafft?