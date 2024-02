Elden Rings berühmtester Fan muss sich vielleicht bald umbenennen: Let Me Solo Her hat im DLC-Trailer eine würdige Malenia-Alternative entdeckt

Let Me Solo Her freut sich schon auf den DLC (Zeichnung von Kollegin Myki Trieu).

Let Me Solo Her hat sich nicht nur mit seiner beachtlichen Leistung einen Namen gemacht, sondern auch, weil er so vielen anderen Elden Ring Community-Mitgliedern weitergeholfen hat.

Der Spieler ist bekannt dafür, dass er die gefürchtete Boss-Gegnerin Malenia nicht nur im Koop bestreitet, sondern sich beschwören lässt, um sie komplett im Alleingang zu besiegen – daher auch der Name. Etwa 6000-7000 Mal will Let Me Solo Her die Halbgöttin schon besiegt haben; und das alles nur in Unterhose und mit Pott auf dem Kopf. Doch mit dem DLC will er vermutlich zu neuen Ufern aufbrechen.

Let Me Solo Her hat im Trailer eine neue Herausforderung entdeckt

Falls ihr noch dringend jemanden braucht, der Malenia für euch zu Fall bringt, solltet ihr euch jetzt ranhalten. Den DLC-Trailer fand Let Me Solo Her nämlich, genau wie viele andere Fans, "spektakulär" (via IGN).

Er freut sich schon jetzt darauf, in die Erweiterung einzutauchen. Besonders eine bestimmte Bossbegegnung hat es dem Malenia-Schlächter angetan.

Hier könnt ihr euch den Trailer noch mal selbst anschauen:

3:06 Elden Ring - Shadow of the Erdtree: Schaut euch hier den Gameplay-Reveal an

Womöglich könnt ihr euch schon denken, welcher spektakuläre Kampf hier gemeint ist: die Gegenüberstellung mit Messmer dem Pfähler. Bei dem neuen Charakter handelt es sich, wie FromSoftware-Chef Hidetaka Miyazaki bereits bestätigt hat, um die Schlüsselfigur von Shadow of the Erdtree.

Es ist also anzunehmen, dass die Erweiterung mit dem epischen Endgegnerkampf gegen ihn endet. Auf besagte Begegnung konntet ihr im Trailer schon einen guten Blick erhaschen. Der mysteriöse Messmer erinnert mit seinem roten Haar an Malenia, bringt aber statt ihrer Scharlachfäule Schlangen und Feuer mit. Außerdem wird er versuchen, uns aufzuspießen und hat eventuell Zugriff auf eine besondere dunkle Magie. Let Me Solo Her erklärt:

Der neue Boss ist besonders aufregend, weil er ein verlorener Bruder von Malenia sein könnte und genauso schwer wie sie.

Im Interview von GameStar-Kollegin Petra erfahrt ihr noch mehr über die Erweiterung:

Ob der Fan denselben 'Service' für Messmer anbieten wird, ist noch unklar

Die Vermutung in Sachen Schwierigkeit könnte gut zutreffen, da Miyazaki bereits bestätigt hat, dass Shadow of the Erdree uns genauso viel abverlangen soll wie das Endgame. Der Studiochef hat sogar explizit den Namen "Malenia" fallen lassen, als es um den DLC-Schwierigkeitsgrad ging. Let Me Solo Her sagt dazu:

Ich begrüße die Herausforderung und hoffe, dass auch neuere Fans des Genres Spaß an der Schwierigkeit haben werden. Ich bin mir noch nicht sicher, ob ich den neuen Boss wieder "solo" spielen werde [Anmerkung der Redaktion: gemeint ist hier, im Sinne von Malenia, also solo für andere]. Ich muss erst mal sehen, wie der neue Boss so ist.

Das heißt, es besteht eine ganz gute Chance, dass ihr euch den Messmer-Bosskampf, der einen wirklich knackigen Ersteindruck macht, wieder abnehmen lassen könnt. Wie schwierig die Begegnung dann tatsächlich ist, muss sich noch zeigen.

Auch, wer Messmer eigentlich ist, ist bisher immer noch ein Rätsel. Er könnte, wie Let Me Solo Her tatsächlich ein Bruder Malenias und Miquellas sein. Manche Fans vermuten in ihm allerdings auch eine alternative Version von Letzterem. Schließlich ist bereits bekannt, dass wir auf den Spuren des Halbgotts durch das DLC-Gebiet wandeln.

Hattet ihr schon mal die Ehre mit Let Me Solo Her? Und denkt ihr, der Messmer-Bosskampf wird eine harte Nuss?