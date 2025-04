Leveln in Oblivion Remastered: Diese 5 Dinge solltet ihr unbedingt beachten

Sheogorath würde es lieben, wenn ihr beim Leveln alles dem Zufall überlasst.

Eine der wenigen inhaltlichen Änderungen in The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered betrifft, wie ihr euren Charakter verbessert. Ihr lauft nun weniger Gefahr, eure Held*in vollkommen zu verskillen. Trotzdem müsst ihr immer noch aufpassen, dass die Welt von Oblivion euch nicht davonlevelt.

So levelt ihr auf

Genau wie in The Elder Scrolls 5: Skyrim steigt ihr in Oblivion auf, wenn ihr eure Fähigkeiten wie Schwertkampf, Alchemie oder Schleichen erhöht. Habt ihr zehn Skills verbessert, dann könnt ihr eine Stufe aufsteigen.

Aber im Gegensatz zu Skyrim, wo ihr jederzeit aufleveln könnt, müsst ihr in Oblivion ein beliebiges Bett aufsuchen und dort mindestens eine Stunde schlafen. Erst dann könnt ihr Punkte auf eure Statuswerte verteilen.

Statuswerte sind alles

Statuswerte in Oblivion sind äußerst wichtig, denn sie bestimmen, welche Ressourcen euch zur Verfügung stehen. Das Spiel kommuniziert dies nicht ganz richtig und ihr könnt euch schnell in eine Ecke leveln, in der ihr keine Chance mehr gegen Gegner habt.

Beständigkeit ist euer bester Wert und unabhängig eurer Klasse sollte dieser Wert als erstes 100 erreichen.

Insbesondere Beständigkeit hat seine Eigenheiten. Wenn ihr diesen nicht schon früh auf einen hohen Wert bringt, dann bekommt ihr später im Spiel Probleme.

Bei jedem Stufenaufstieg bekommt ihr zehn Prozent von Beständigkeit als Lebenspunkte dazu. Das heißt, je früher ihr diesen Wert auf das Maximum von 100 bringt, desto besser. Ansonsten verschwendet ihr bei jedem Levelaufstieg Lebenspunkte.

Dies ist bei anderen Werten nicht so. Eure Magicka entspricht etwa dem doppelten von Intelligenz. Hier ist es also egal, wann ihr den Wert erhöht.

2:13 Oblivion: Das Remaster ist real und zeigt im Release-Trailer das Gameplay im neuen Look

Werte sind nicht mehr an Fähigkeiten gebunden

Um Beständigkeit in der alten Version von Oblivion zu erhöhen, musstet ihr viele Fähigkeiten erhöhen, die diesen Wert unterstützen. Wenn ihr also nur euren Bogen gelevelt hattet, dann konntet ihr hier gar keine Punkte hineinsetzen.

Das hat sich zum Glück mit dem Remaster geändert. Ihr habt nun immer zwölf Punkte, die ihr nach Belieben auf drei Statuswerte verteilen könnt. So könnt ihr also auch als Schurke problemlos eure Lebenspunkte maximieren.

Dadurch ist ebenfalls nicht mehr so wichtig, welche Haupt- und Nebenfähigkeiten ihr habt.

Die richtigen Fähigkeiten erhöhen

Auch das Oblivion Remake skaliert seine Welt sehr schnell.

Gegner entsprechen immer eurem Level und ab bestimmten Leveln tauchen auch stärkere Feinde auf. Es kann also sein, dass ihr gerade noch gegen Wölfe kämpft und drei Level später werdet ihr von einem voll ausgerüsteten Deadra gejagt.

Eine Rüstungsklasse solltet ihr auf jeden Fall früh erhöhen.

Daher solltet ihr eure Levelaufstiege nicht verschwenden. Wenn ihr direkt am Anfang des Spiels nur Alchemie, Schleichen und Akrobatik verbessert, dann kommt ihr mit eurem kümmerlichen Schwertkampf bald nicht mehr gegen Feinde an.

Priorisiert daher zu Beginn vor allem eure wichtigsten Skills, die euch im Kampf helfen. Mindestens ein Rüstungs-Typ, eine Nahkampfwaffen-Art und eine Option für den Fernkampf, wie Bogenschießen oder Magie, sollten für euch im Fokus stehen.

Umgeht Fallen beim Leveln

Zusätzlich gibt es noch ein paar Fallen, in die gerade neue Spieler*innen gerne tappen.

Vermeidet es so oft wie möglich zu springen! Es mag verlockend klingen, schnell ein paar Level mit Akrobatik zu machen. Aber der Skill ist nicht nur vollkommen nutzlos, sondern ihr erhöht damit auch unnötig euren Level, wenn ihr andere Skills aufbauen solltet.

Akrobatik ist verführerisch, um damit schnell ein paar Level zu machen. Doch das rächt sich sehr schnell.

Tempo ist ein furchtbarer Statuswert. Ihr lauft nur schneller und das wars. Da ihr recht zügig mit Schnellreise überall hinkommt, verschwendet ihr hier Statuspunkte.

Dasselbe gilt für Glück. Dieser Wert bringt nicht so viel, wie der Tooltip verheißt. Je höher er ist, desto öfter widersteht ihr Krankheiten. Außerdem bekommt ihr zwei Punkte auf alle Fähigkeiten, wenn ihr Glück um jeweils fünf erhöht. Aber ansonsten werdet ihr den Wert kaum merken und ihr braucht ganze vier Punkte, um Glück auch nur um eins zu erhöhen. Wenn ihr hier investieren wollt, dann wartet wenigstens, bis ihr Beständigkeit auf 100 habt.

Wenn ihr bei Fähigkeiten zurückhängt, dann nutzt Trainer. An Gold kommt ihr relativ leicht in Oblivion und ein paar hundert Gold sind die zusätzlichen Punkte in Fähigkeiten immer wert. Vor allem, wenn sie euch auf die nächste Stufe, wie Geselle oder Experte, bringen.

Wie gefällt euch das neue Level-System im Remaster??