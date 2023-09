Lies of P: Alle Telefon-Rätsel lösen, Dreifaltigkeitsschüssel bekommen und die Trinity-Türen öffnen

Beantwortet P die Rätselfragen am Telefon richtig, winken wirklich gute Belohnungen.

Wenn in Krat das Telefon klingelt, solltet ihr unbedingt rangehen. Nein, ihr seid dann nicht als Telefonjoker bei "Wer wird Millionär" ausgewählt worden, aber das Prinzip ist ganz ähnlich. Ihr müsst in Lies of P nämlich Fragen richtig beantworten und könnt dann absahnen.

Auf der anderen Seite der Leitung ist nämlich der Rätsel-König und er belohnt euch mit Dreifaltigkeits-(Trinity-)Schlüsseln für Türen mit dem Dreieckssymbol. Dahinter befinden sich wertvolle Materialien wie Quarz. Außerdem winkt am Ende die Trophäe Rätselschluss.

Oft findet ihr die Tür in einem Areal vor dem Schlüssel, dann müsst ihr euch noch mal zurückteleportieren, um sie zu öffnen. Wir nennen hier immer zuerst die Schlüssel.

Ihr habt eine Frage falsch beantwortet? Wir verraten euch zusätzlich, wie ihr eine zweite Chance bekommt.

Kapitel 2: Innenhof des Rathauses von Krat

Geht ihr an dieser Stelle rechts durch den Torbogen, findet ihr das erste Telefon.

Telefon: Wenn ihr das nächste Gebiet auf dem Hauptweg durchquert, kommt ihr auf dem Weg in die Fabrik zu einer Brücke, von der aus euch Gegner mit Feuerbomben bewerfen. Geht vor der Brücke rechts durch den Torbogen. Dort hört ihr schon das laute Klingeln.

Wenn ihr das nächste Gebiet auf dem Hauptweg durchquert, kommt ihr auf dem Weg in die Fabrik zu einer Brücke, von der aus euch Gegner mit Feuerbomben bewerfen. Geht vor der Brücke rechts durch den Torbogen. Dort hört ihr schon das laute Klingeln. Richtige Antwort: Mensch.

Kapitel 3: Abzugskanal der Werkstattgewerkschaft:

So sehen die Türen und Symbole aus.

Dreifaltigkeits-Tür: Die Tür befindet sich in der Nähe der zwei NPCs mit Fuchs- und Katzenmaske. Um sie zu erreichen, müsst ihr im Gang mit den Feuerbällen die zweite rechts durch den Wanddurchbruch und dann dem Hauptweg folgen. Geht hinter den beiden Maskierten geradeaus, dann die erste rechts, danach links und folgt dem Gang. Bei der Tür handelt es sich um ein großes, grünes Fabriktor mit einem Dreiecks-Symbol.

Kapitel 5: Malum-Disktrik:

Das Telefon befindet sich im ersten Stock eines Hauses.

Telefon: Ihr kommt zu einem Platz, auf dem Wasser steht und auf dem ihr von Verfall-Feinden beworfen werden. Geht geradaus weiter, dann links, dann wieder links und in dem Haus, in das ihr gelangt, die Leiter hoch

Ihr kommt zu einem Platz, auf dem Wasser steht und auf dem ihr von Verfall-Feinden beworfen werden. Geht geradaus weiter, dann links, dann wieder links und in dem Haus, in das ihr gelangt, die Leiter hoch Lösung: Kerze

Kapitel 4: Kapelle der Kathedrale von St. Frangelico

Die tür ist in einer Nische versteckt und ihr dürft euch vorher nicht von den Bällen erwischen lassen.

Dreifaltigkeits-Tür: Die Tür befindet sich in diesem Fall schon vor der Stelle, an der ihr den Schlüssel gefunden habt. Ihr reist also wieder zurück und teleportiert euch zum entsprechenden Stargazer. Hier habt ihr eine längere Wegstrecke vor euch und müsst erst mal ins Untergeschoss, dann über die Dachbalken. Irgendwann kommt ihr zu einer elektritisierten Kugel. Folgt dem Weg, den sie runterrollt und nehmt die Leiter rechts nach dem ersten Abhang. Folgt oben wieder dem Weg, den die Kugel herunterkommt und geht dann gleich links.

Kapitel 7: Galerie der Großen Ausstellung

Hier seht ihr das Telefon.

Telefon: Schaltet zunächst die Brücken-Abkürzung frei und geht rüber. Dann folgt ihr dem linearen Hauptweg. Ihr müsst durch das Tor, das von einem großen Gegner zerbrochen wird, danach die Treppe hoch, vor der Galerie direkt links und dann kommt ihr auf das Telefon zu.

Schaltet zunächst die Brücken-Abkürzung frei und geht rüber. Dann folgt ihr dem linearen Hauptweg. Ihr müsst durch das Tor, das von einem großen Gegner zerbrochen wird, danach die Treppe hoch, vor der Galerie direkt links und dann kommt ihr auf das Telefon zu. Antwort: Ei

Ei Zusatz-Aufgabe: Dieses Mal bekommt ihr den Schlüssel nicht direkt, sondern die Schnitzeljagd geht weiter. Ein "Rätsel" führt euch nach unten, wo ihr Statuen findet. Mit einer davon könnt ihr interagieren. Dreht sie einfach so lang, bis sich ein Geheimfach öffnet. In diesem befindet sich nun der Schlüssel.

Kapitel 6: Eingang zum Estella Opernhaus

Der Raum ist auf der unteren Ebene versteckt.

Dreifaltigkeitstür: Auch hier geht es wieder ein Kapitel zurück, um den Schlüsssel zu benutzen. Im Raum vor dem Endgegner springt ihr einfach dort nach unten, wo der Kronleuchter hin- und herschwingt. Gleich da ist der Raum.

Kapitel 9: Straße des Hauptbahnhofs von Krat

In diesem Außenbereich ist das Telefon.

Telefon: Geht beim Stargazer rechts durch den Torbogen, dann einfach links, rechts, links.

Geht beim Stargazer rechts durch den Torbogen, dann einfach links, rechts, links. Antwort: Ergo

Kapitel 9: Lobby des Hauptbahnhofs von Krat

Die Tür ist ganz nah beim Stargazer.

Dreifaltigkeitstür: Hier müsst ihr eventuell erst einmal abwarten, weil die Story euch ab einem bestimmten Punkt ein wenig einschränkt. Teleportiert euch dann zum genannten Stargazer, geht den Treppenabsatz nach oben und dann die nächste Treppe links nach unten.

Kapitel 9: Straße des Hauptbahnhofs von Krat (Quest-Abschluss)

Telefon: Wenn alle Türen geöffnet sind, geht ihr noch mal noch mal zum letzten Telefon bei der Straße des Hauptbahnhofs zurück. Hier bekommt ihr einen ganz besonderen Schlüssel. Den könnt ihr an dieser Stelle auch bekommen, falls ihr nicht alle anderen ergattert habt.

Wenn alle Türen geöffnet sind, geht ihr noch mal noch mal zum letzten Telefon bei der Straße des Hauptbahnhofs zurück. Hier bekommt ihr einen ganz besonderen Schlüssel. Den könnt ihr an dieser Stelle auch bekommen, falls ihr nicht alle anderen ergattert habt. Antwort: Ob ihr die Frage mit "Ja" oder "Nein" beantwortet, spielt für den Erhalt des Schlüssels keine Rolle. Ihr bekommt den Dreifaltigkeistschlüssel des Auserwählten auf jeden Fall.

Kapitel 11: Außenmauer der Arche-Abtei

Dreifaltigkeitstür: Nun habt ihr die letzte, ganz spezielle Dreifaltigkeitstür erreicht, für die ihr den Schlüssel der Auserwählten aus Kapitel 9 braucht. Ihr gelangt nach dem genannten Stargazer zu einem Raum mit auffälligen Säulen. Hier müsst ihr nach ganz unten, um die letzte Tür zu finden.

Hier ihr weitere hiflreiche Guides zu Lies of P:

Fehler gemacht? So bekommt ihr eine zweite Chance

Hab ihr eine Frage bereits falsch beantwortet, dann gibt es noch eine zweite Chance, zumindest, falls ihr das richtige Item besitzt und es nicht schon einer anderen Person gegeben habt. Es handelt sich um den roten Apfel.

Hier bekommt ihr einen Überblick über die Legionswaffen:

3:33 Lies of P - So cool sind die Spezialwaffen im Pinocchio-Soulslike

Teleportiert euch noch mal zum Eingang des Opernhauses, geht geradeaus hinein, vor dem Raum mit dem schwingenden Kronleuchter rechts die Treppe runter. Dann kommt ihr zu einer goldenen Statue. Sie tauscht den Apfel gegen den Schlüssel ein.

Da bei diesem Schlüsselgegenstand die Zahl "1" vermerkt ist, was bei keinem anderen dieser Items der Fall ist, gehen viele Fans davon aus, dass es noch weitere Äpfel geben könnte. Bisher hat allerdings scheinbar noch niemand mehr als den einen gefunden, den ihr bei Polendina im Hotel kaufen könnt.

Habt ihr bereits einige der Räume gefunden und Schlüssel ergattert? Mit welchen hattet ihr Probleme?