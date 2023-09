Lies of P hat fünf Grafikmodi, aber nur einer läuft auf jedem TV ohne Ruckler – wir verraten euch welcher

Auch Pinocchio (der Junge im Bild) würde bei der Framerate von Lies of P genauer hinschauen.

Lies of P macht Laune, richtig viel Laune sogar! Vor allem, wenn ihr den Puppen und Monstern im Spiel irgendwann die Waffen zerbrecht, indem ihr sie perfekt pariert. Dafür bedarf es Timing und bestenfalls einer absolut stabile Framerate. Das ist im Schnetzler jedoch nicht immer einhundertprozentig gewährleistet, weshalb wir die Lupe angelegt und den besten Modus für jeden TV herausgesucht haben.

Dabei haben wir unterschieden zwischen:

Plattformhinweis In diesem Artikel fokussieren wir uns auf die PS5-Version in der derzeit aktuellen Version 1.01, die wir auch für einen Technik-Einblick in unserem Test herangezogen haben: Lies of P: Ein Kandidat für das beste Soulslike 2023 von Samara Summer

Fernseher und Monitore mit 60 Hertz

Zockt ihr auf einem Bildschirm ohne 120 Hertz-Display, habt ihr es in Lies of P ziemlich leicht bei der Wahl des Bildmodus.

Euch stehen zur Auswahl:

Fokus auf Qualität (Quality-centered): 30 fps bei 2160p

30 fps bei 2160p Fokus auf Performance (Performance-centered): 60 fps bei 1440p

Der Qualitätsmodus läuft zwar durchweg in 30 fps, jedoch mit enormen Schwankungen bei der Taktung der ausgegebenen Bilder. Dieses Auf und Ab manifestiert sich in derben Rucklern, wodurch sich die zum Teil knüppelschwere Märchen-Hommage arg hakelig anfühlt.

Die Frametimes links im Bild zeigen den zeitlichen Versatz bei der Darstellung einzelner Bilder an. Für ein optimales Spielerlebnis sollte dort eigentlich eine glatte Linie erscheinen.

Im Performance-Modus sieht es hingegen weitaus besser aus, hier stellt Lies of P durchgehend nahezu perfekte 60 Bilder pro Sekunde ohne irgendwelche Wackler dar.

Jop, mit konstant gleichen Frametimes spielt sich Lies of P ausgezeichnet!

Eure Wahl sollte also klar sein: Nehmt den Performance-Modus!

Zumal das Spiel nur in recht geringem Umfang von einer höheren Auflösung profitiert, da das Skalierungsverfahren der verwendeten Unreal Engine 4 ziemlich gute Arbeit leistet.

Unscharf wirkt Lies of P im Performance-Modus nie und es gibt eigentlich nur einen echten Nachteil: Da der Skalierungsalgorithmus im 60 fps-Modus mit Daten aus vorherigen Frames gefüttert wird und bei feingliedrigen Strukturen nicht absolut präzise agiert, kommt es hin und wieder zu körnigen Bildartefakten.

Wie hier beim Haar unseres jungen Puppenprotagonisten:

Die Locken verschwimmen mit dem Hintergrund und flimmern dadurch exzessiv.

Dazu kommt es jedoch äußerst selten, weshalb der Aspekt keinen großen Einfluss auf unsere Empfehlung hat.

Fernseher und Monitore mit 120 Hertz

Nun wird es ein wenig kompliziert und auch ärgerlich. Gehen wir einmal von folgendem Fall aus: Ihr zockt auf einem Bildschirm, der eine Bildfrequenz von 120 Hertz oder mehr mitbringt. Aufgrund einer fehlenden HDMI 2.1-Schnittstelle kann er jedoch nicht die VRR-Funktion der PS5 nutzen.

Häufig ist das bei Monitoren der Fall:

Dann müsst ihr euch darauf einstellen, dass Lies of P in seinen drei 120 Hertz-Bildmodi unter starken Schwankungen leidet.

Hier seht ihr unsere Messungen dazu:

Diese Schwankungen äußern sich vor allem durch hakelige Kameraschwenks, auch dann, wenn die angestrebte Framerate durchgängig erreicht wird.

Wie raten daher dazu, die 120 Hertz-Ausgabe in den Einstellungen eurer PS5 auszuschalten und im ruckelfreien 60 Hertz-Performance-Modus zu spielen.

Geht dafür auf:

Bildschirm

Videoausgabe

120-Hz-Ausgabe

Aus

Vergesst aber nicht die Option wieder einzuschalten, wenn ihr mit Lies of P durch seid! Andere Spiele sollten keine Probleme mit der 120 Hertz-Ausgabe haben.

Fernseher und Monitore mit 120 Hertz und VRR-Support

Besitzt ihr einen modernen Fernseher oder Monitor mit einer in HDMI 2.1 integrierten Unterstützung für variable Bildfrequenzen (VRR), profitiert Lies of P deutlich von der TV-Technologie.

Die Technik gleicht die Ausgabefrequenz eures Displays an die Bildwiederholrate des Spiels an, Schwankungen bei den ausgegebenen Frames fallen also nicht mehr auf.

Hier findet ihr entspreche Fernseher:

Vor allem für den 60 fps-Performance-Modus bei aktivierter 120 Hz-Ausgabe sprechen wir dann eine dringliche Empfehlung aus, da ihr somit zackig auf Gegnerattacken reagiert.

Aber auch der Qualitätsmodus mit hoher Framerate (40 fps) ist keine schlechte Wahl, sofern ihr für einen geringfügigen Auflösungs-Boost auf eine bessere Spielbarkeit verzichten könnt.

Framerate-Kuddelmuddel der besonderen Art

Neben der PS5-Fassung mit ihren starken fps-Unterschieden in ihren jeweiligen Bildmodi haben wir uns in unserem Test auch noch die PS4-Version angeschaut und die setzt dem ganzen Treiben die Krone auf.

Lies of P legt dann nämlich eine Framerate von 40 fps an, anscheinend, um die Eingabelatenz in Kämpfen zu verringern. In einem 60 Hertz-Signal – mehr kann die Last Gen nicht ausgeben – kommt es dabei allerdings zu heftigen Instabilitäten.

40 fps sind auf der PS4 ein pures Frametime-Massaker.

Bei der PS5-Fassung gehen wir jedoch nicht von einer bewussten Entscheidung, sondern am ehesten von einem Optimierungsproblem aus. Sobald Lies of P nicht die maximale Bildfrequenz des Displays ausfüllt, scheint es zu den Framerate-Schwankungen zu kommen.

Mit einem Patch dürfte das koreanische Entwicklerstudio Neowiz die Probleme beheben können, denn der 60 Hertz-Performance-Modus zeigt ja eindrucksvoll, dass der Titel durchaus zu einer völlig stabilen Framerate fähig ist.

In welche Kategorie fallt ihr? Spielt ihr mit der PS5 noch auf einem 60 Hz-Fernseher oder könnt ihr schon 120 Hz mit VRR nutzen?