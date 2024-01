Like a Dragon: Infinite Wealth Spielzeit und Kapitel - So lange dauert euer Hawaii-Urlaub

Hier erfahrt ihr, wie lange ihr für das neue Like a Dragon braucht.

In Like a Dragon: Infinite Wealth kehren sowohl Hauptfigur Ichiban Kasuga als auch das rundenbasierte Kampfsystem aus dem direkten Vorgänger zurück. Dabei wagt die Reihe erstmals einen Ausflug in ein anderes Land und präsentiert mit Hawaii eine ganz neue Umgebung. In unserem Test könnt ihr nachlesen, ob das Experiment glückt.

Die Hauptgeschichte ist in bester Serientradition einer der wichtigsten Inhalte im Spiel. Die Story wird dabei linear in einzelnen Kapiteln erzählt. Wie viele es davon gibt und wie viel Zeit ihr für das RPG ungefähr einplanen könnt, erfahrt ihr hier.

So lange braucht ihr für Like a Dragon: Infinite Wealth

Schon vor dem Release haben die Entwickler*innen von Ryu Ga Gotoku Studios angekündigt, dass Infinite Wealth rein vom Umfang eines der größten Spiele der Reihe werden würde und dabei haben sie nicht übertrieben. Wie lange ihr letztlich aber tatsächlich braucht, hängt stark von eurer Spielweise ab.

Interessiert ihr euch nur für die Hauptstory und lasst alles andere links liegen (was wirklich schade wäre), könnt ihr die Credits in etwa 45 bis 50 Stunden erreichen. Je nachdem, wie gut ihr mit den Kämpfen zurechtkommt. Nach oben ist die Spielzeit allerdings fast komplett offen. Wer alles sehen und erledigen will, kann auf jeden Fall 100+ Stunden einplanen.

Die Kapitel von Like a Dragon Infinite Wealth

Die Geschichte des neuen Like a Dragon ist insgesamt in 14 Kapitel unterteilt. In den allermeisten Kapiteln habt ihr in irgendeiner Art und Weise die Möglichkeit, die offenen Spielwelten zu erkunden. In welcher ihr euch dabei befindet, ist je nach Kapitel unterschiedlich. Einen freien Wechsel zwischen Japan und Hawaii gibt es erst nach dem Abschluss der Hauptstory.

Am Ende der Kapitel erwarten euch meistens eine Reihe von Kämpfen, die oft an besonderen Orten außerhalb der eigentlichen Weltkarte stattfinden. Als Krönung winkt dann ein Bosskampf. In der Folge führen wir euch einmal alle Kapitel mit Namen auf, damit ihr sehen könnt, wo ihr gerade seid.

Die Titel enthalten mögliche Spoiler, wenn ihr denen also ausweichen wollt, solltet ihr nach diesem Satz aufhören zu lesen.

Alle Kapitel in der Übersicht:

Kapitel 1: Doin’ the best I can

Kapitel 2: Paradise, Hawaiian Style

Kapitel 3: The Fool

Kapitel 4: In the Ghetto

Kapitel 5: Suspicious Minds

Kapitel 6: Puppet on a String

Kapitel 7: Trouble

Kapitel 8: Return to Sender

Kapitel 9: Hard Headed Woman

Kapitel 10: Don’t be Cruel

Kapitel 11: Devil in Disguise

Kapitel 12: For Ol’ Times Sake

Kapitel 13: Promised Land

Finale: If I Can Dream

Was denkt ihr über die Spielzeit? Perfekt, um den Winter zu überbrücken oder zu viel, um vor dem Release von Final Fantasy 7 Rebirth fertig zu werden? Schreibt es uns in die Kommentare!