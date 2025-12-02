Neuer limitierter DualSense: Beliebtes PS5-Spiel bekommt einen eigenen Controller spendiert

So sieht der PS5-DualSense Controller in der Limited Edition zu Genshin Impact aus.

Vor fast genau fünf Jahren wurde Genshin Impact zunächst nur für PS4, den PC und iOS veröffentlicht. Wenig später folgte eine PS5-Version, die auch immer noch mit umfangreichen Inhalts-Updates zum sowieso schon gigantischen Open World-Titel versorgt wird. Jetzt können Fans sich aber auch noch einen DualSense-Controller im Genshin-Look sichern.

Genshin Impact bekommt eigenen DualSense-Controller als Limited Edition

Falls ihr Genshin Impact immer noch auf der PS4 spielt, könnte der Zeitpunkt für einen Wechsel nicht besser sein. Zum neuen Jahr stellt Entwicklerstudio HoYoVerse den Support der Last Gen-Version ein. Zusätzlich gibt es jetzt auch noch einen limitierten Genshin Impact-Controller für die PS5, der bald erscheint. So sieht das gute Stück aus:

0:45 PS5-Trailer zeigt den Genshin Impact-DualSense in der Limited Edition

Autoplay

Wer also noch ein Trostpflaster oder einen Kaufanreiz braucht, könnte damit genau den richtigen Stupser verpasst bekommen. Das edle Teil kommt in den passenden Farben und ist sowohl vorn als auch hinten im Genshin Impact-Look bedruckt. Die Motive sollen den Reisenden Aether beziehungsweise die Reisende Lumine und ihren Begleiter Paimon repräsentieren.

Der DualSense-Controller im Genshin Impact-Look wird nicht billig. Im Gegenteil: Ihr müsst dafür stolze 84,99 Euro hinblättern, wenn es so weit ist. Das PS5-Gamepad gibt es dann über direct.playstation.com, allerdings auch nur in begrenzten Stückzahlen, wie es auf dem offiziellen PlayStation Blog heißt.

Es dauert aber noch ein bisschen: Ihr könnt das edle Teil zwar schon ab dem 11. Dezember vorbestellen, aber die Veröffentlichung findet dann erst am 25. Februar statt. Zumindest in Nordamerika, Zentral- und Südamerika, Europa, dem Mittleren Osten, Afrika, Australien und Neuseeland. Japan und einige andere asiatische Märkte kommen schon am 21. Januar in den Genuss, diesen PS5-Controller kaufen zu können.

Zusätzlich gibt es natürlich auch noch ein großes Genshin Impact-Update. Unter anderem erwartet euch darin ein neuer spielbarer Charakter namens Durin. Außerdem wird natürlich auch noch die Geschichte in Nod-Krai fortgesetzt. Bis das Version Luna 3 genannte Update erscheint, müsst ihr euch nicht mehr lange gedulden. Es soll schon morgen, am 3. Dezember soweit sein.

Wie gefällt euch die limitierte Edition des PS5-Controllers im Genshin Impact-Look?