4K kann einpacken: Samsung Neo QLED 8K-TV gerade so günstig, wer da noch 4K kauft, ist selber schuld!

8K-TVs kosten meistens irrsinngi viel. Aktuell gibt es ein Modell günstiger als häufig sonst.

Quasi jeder kauft heute einen 4K-TV. Full-HD und HD-Ready werden so gut wie gar nicht mehr produziert und sind nur im untersten Segment zu finden. Es geht allerdings auch nach oben: 8K!

8K-TVs gibt's schon seit einigen Jahren auf dem Markt, allerdings haben sie den Ruf unnötig und übertrieben teuer zu sein. Dieses Modell jedoch von Samsung ist aktuell gar nicht mal so teuer.

Es gibt aktuell einige richtig gute TV-Deals bei Amazon - diese hier sind besonders spannend:

8K-TV bei Amazon: Dieser Samsung Neo QLED-Fernseher ist eine Seltenheit!

Ein 8K-TV zum Preis eines guten 4K-Fernsehers? Das klingt fast zu gut, um wahr zu sein. Wir reden hier vom Samsung QN800D, dem aktuellen 2024/2025er Modell. Ein TV mit brillantem Bild, einer Ausstattung, die keine Wünsche offen lässt, und einem KI-Prozessor, der in Sachen Upscaling Großes leistet. Dass ein 65-Zöller dieser Klasse nun die 4K-Preisregionen angreift, ist eine echte Ansage.

Der Samsung QN800D: KI-Power, die 4K-TVs düpiert – mit bis zu 165Hz!

8K-Auflösung findet man nur bei wenigen TV-Modellen. Wer allerdings mal ein wirklich krasses Bild sehen möchte, der ist hier richtig.

8K galt lange Zeit als „absurd teuer“ und „Zukunftsmusik“. Der QN800D räumt mit diesem Vorurteil auf. Samsung zeigt hier eindrucksvoll, wie ein Statement bei TVs aussehen kann. Für gute Farbqualität sind Quantum Dots und eine Mini-LED-Beleuchtung mit an Bord.

Durch die winzigen Mini-LEDs erreicht der TV ein Kontrastverhältnis, das fast an OLED herankommt – aber mit einer Spitzenhelligkeit, von der OLED-Besitzer im sonnendurchfluteten Wohnzimmer nur träumen können.

8K am TV: Dieser Fernseher kann 4K auf 8K hochskalieren

Ein Punkt, warum der TV sich auch im jetzigen 4K-Zeitalter lohnen kann, liegt im NQ8 AI Gen2 Prozessor. Der interne Chip ist durchaus potent. Er nutzt 256 neuronale KI-Netzwerke, um jedes Bild in Echtzeit zu analysieren. Egal ob ihr einen alten Klassiker in Full HD schaut oder ein modernes 4K-Game zockt: Das 8K AI Upscaling rechnet die Details so präzise hoch, dass Kanten glatter und Texturen plastischer wirken, als ihr es je auf einem nativen 4K-Screen gesehen habt.

Quantum Dots und Mini-LEDs: Das Bild des Samsung Neo QLED 8K-TVs ist nicht nur wegen der Schärfe extrem gut!

Jetzt zuschlagen oder warten? Der Samsung 65QN800D ist ein Statement und nur etwas für Leute, die mal wirklich Bock auf eine absurde, aber absolut beeindruckende Technik haben.

In einer Welt, in der 4K zum Standard geworden ist, bietet dieser TV das „Quäntchen mehr“ an Schärfe und Intelligenz. Wer jetzt ein zukunftssicheres Heimkino-Upgrade sucht und dabei nicht mehr bezahlen will als für ein herkömmliches, gutes 4K-Modell, der könnte hier einen guten Fang machen.