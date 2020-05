Mafia 2: Definitive Edition - Erste Tests zeichnen ernüchterndes Bild

Mit der plötzlichen Veröffentlichung von Mafia 2: Definitive Edition sorgte Publisher 2K für eine Überraschung - auch wenn der Release schon vorab in einem Leak durchgesickert worden war. Und viele freuten sich auf die Neuauflage des Gangster-Klassikers, immerhin hat die Serie bis heute viele Fans.

Doch so groß die Freude über den plötzlichen Release war, so ernüchternd sind die ersten Tests und Reviews für die Mafia 2: Definitive Edition.

Mäßige Metascore-Schnitte: Bei den großen Metascore-Seiten kommt die Definitive Edition von Mafia 2 bislang nicht über mittelmäßige Schnitte hinaus.

In den Reviews kommt vor allem durch, dass die größte Stärke des Originals - die Story - auch in der Definitive Edition nichts von ihrem Charme verloren hat und hervorragend gealtert ist. Gamersky beschreibt sie etwa als "immersive", Press Start als "zeitlos". Auch das generelle Setting sei immer noch packend und atmosphärisch.

Allerdings hat die Definitive Edition auch viele Makel des Originals mitgenommen, auch diese greifen die Reviews an vielen Stellen auf. So seien laut Gameblog beispielsweise "viele Animationen und Texturen immer noch im Jahr 2010 stehen geblieben".

Auffällig ist zudem, dass in vielen Tests auch die Verbesserungen kritisiert werden. Diese seien zwar durchaus sinnvoll, allerdings hätte es deutlich mehr von ihnen geben sollen. Tester Fabiano Uslenghi von der GameStar kommt in seinem Test unter anderem zu folgender Aussage:

"Am Ende wirkt das Gesamtpaket der Definitive Edition zumindest für Neukäufer dann doch eher ernüchternd. Die Grafik ist zwar sichtbar besser als im Original, Mafia 2 hätte aber in vielen anderen Bereichen noch Nachholbedarf. [...] Aus heutiger Sicht ist Mafia 2 spielerisch nur noch Durchschnitt."

Auch ein paar von euch haben schon in das überarbeitete Mafia-Abenteuer reingespielt und ihre Eindrücke unter unserem Ankündigungs-Artikel mitgeteilt. Dort zeigt sich ein ähnliches Bild wie bei den Reviews. GamePro-Leser Coolmann356 kritisiert vor allem die Technik:

"Also so gravierend sind die Updates nicht. Keine wirkliche Verbesserung in der Grafik, Sound ist gleichgeblieben (zum Glück auch der Soundtrack). Leider viele Framedrops, plus leichte Pop up-Fehler. Steuerung ist ok. Hoffe auf nen Patch, der zumindest die technische Seite regelt. Bisher waren 30€ zu viel."