Man of Medan behält einen besonderen Kniff seines spirituellen Vorgängers Until Dawn bei: Denn von unseren Entscheidungen hängt es ab, welche Figur den Abspann erreicht und welche im Laufe des Abenteuers vorzeitig den Löffel abgibt.

Und nicht nur das. In Supermassive Games' neuem Horror-Adventure können sogar alle Charaktere sterben, oder eben alle überleben.

Man of Medan setzt also erneut auf eine verzweigte Erzählung, bei der unsere Entscheidungen weitreichende Konsequenzen nach sich ziehen. Und genau das bauen die Entwickler jetzt weiter aus. Von allen Supermassive-Spielen biete Man of Medan die meisten Story-Verzweigungen und die meisten möglichen (Charakter-Enden). Das können wir jetzt schon an der Anzahl der Todesszenen ablesen.

Noch mehr Todesszenen als in Until Dawn

Bot Until Dawn 38 Todesszenen für die unterschiedlichen Charaktere, gibt es nun fast doppelt so viele. In Man of Medan können wir unsere fünf tapferen Charaktere hingegen in ganzen 69 Szenen sterben sehen. Das verraten uns Robert Craig und James Scalpello von Supermassive im Interview.

Man of Medan muss mehrmals beendet werden: Denn wir sehen logischerweise nicht alle Tode in einem Spieldurchlauf. Robert Craig und James Scalpello erklären, dass wir Man of Medan mindestens acht Mal beenden müssen, um alle Szenen sehen zu können.

Die Spielzeit von Man of Medan soll übrigens fünf knackige Stunden betragen. Wollen wir wirklich jeden Charakter-Bildschirmtod sehen, sind wir also bis zu 40 Stunden mit dem Horror-Abenteuer beschäftigt.

Man of Medan erscheint am 30. August 2019 für PS4, Xbox One und PC. Ihr müsst den Horror-Trip übrigens nicht alleine durchlaufen. Man of Medan kommt außerdem mit einem Online- und Couch-Koop-Modus.