Man of Medan - Alle Charaktere können überleben... oder sterben

Mit Man of Medan, dem ersten Spiel der Horror-Sammlung Dark Pictures Anthology, verspricht Entwickler Supermassive ein im Vergleich zu Until Dawn noch dunkleres und unheimlicheres Abenteuer, das mit der klaustrophobischen Enge eines Geisterschiffs spielt.

Rein spielerisch bleibt Man of Medan seinem spirituellen Vorgänger aber treu.

So dürfen wir uns auf die Rückkehr eines besonderen Kniffs freuen: Wie in Until Dawn hängt es in Man of Medan von unseren Entscheidungen und den dazugehörigen Konsequenzen ab, welcher Hauptcharakter den Abspann erreicht und welcher Hauptcharakter vorzeitig den Löffel abgibt.

Somit ist es in einem Spieldurchlauf erneut möglich, dass JEDE Figur stirbt oder JEDE Figur den Horrortrip überlebt. Das hat uns Director Tom Heaton im Interview auf der Gamescom 2018 bestätigt.

Wie schon in Until Dawn verspricht dieser Kniff einen extrem hohen Wiederspielwert, weil er für verschiedene Enden sorgt.

Ob in den anderen beiden noch unangekündigten Spielen der Dark Pictures Anthology-Reihe ebenfalls möglich ist, alle Hauptcharaktere überleben oder sterben zu lassen, ist bislang noch unklar. Wir gehen allerdings stark davon aus.

Das steckt hinter Man of Medan

Mit The Man of Medan erwartet uns im nächsten Jahr das erste von insgesamt drei geplanten Horror-Spielen, die die Until Dawn-Entwickler von Supermassive unter der Sammlung The Dark Pictures Anthology vereinen.

Mit jedem der drei Spiele bekommen wir in sich geschlossene, jeweils rund vier Stunden lange Abenteuer, die erzählerisch weder mit dem geistigen Vorgänger Until Dawn noch untereinander in Verbindung stehen.

Darum geht es in der Story: In Man of Medan erleben wir die Geschichte einer Gruppe von Freunden, die von einer Party auf hoher See in ein geheimnisvolles Geisterschiff aus dem Zweiten Weltkrieg stolpert.

So spielt sich Man of Medan

The Man of Medan erscheint 2019 für PS4, Xbox One und PC. Das zweite, noch unangekündigte Spiel der Dark Pictures Anthology-Reihe soll ebenfalls im nächsten Jahr aufschlagen.