Zelda-Spieler baut wunderschönes Masterschwert aus Buntglas und die Community ist begeistert, aber scherzt: "Genauso haltbar wie in BotW"

So sieht das Zelda-Buntglas-Masterschwert in seinem natürlichen Lebensraum aus (Bild: reddit.com/user/leftenwright/).

Zelda-Fans haben in den 40 Jahren, die es das Franchise schon gibt, wahrscheinlich schon so ziemlich alles im Hinblick auf Fan-Art gemacht. Aber ein Buntglas-Masterschwert ist zumindest uns bisher auf jeden Fall noch nicht untergekommen. Es sieht wirklich fantastisch aus und löst direkt wieder eine alte Debatte aus.

Wie ein Kirchenfenster: Zelda-Fan bastelt beeindruckendes Masterschwert aus Buntglas

Wie direkt in den Kommentaren angemerkt wird, sollte dieses Kunstwerk wahrscheinlich lieber nicht an eine Wand gehängt werden. Die Welt wäre um ein echtes Liebhaber-Stück ärmer, wenn dieses Schwert in seine Einzelteile zerspringen würde. Aber es gibt bestimmt Mittel und Wege, es angemessen auszustellen.

2:00:03 Das beste Zelda? Unsere Tier-List zum 40. Jubiläum | mit lookslikeLink ​

Autoplay

Wie genau das gemacht wurde, wissen wir nicht. Aber der Reddit-User leftenwright kennt sich ganz offensichtlich gut mit Glas, Buntglas, Fenstern und Spiegeln aus. Sein neuestes Projekt war nun eben das Masterschwert aus diversen Zelda-Spielen. Komplett mit dem Triforce-Wappen von Hyrule. Ein echter Traum für alle Fans, die noch nach einem entsprechenden Deko-Element gesucht haben.

Hier könnt ihr euch das edle Teil in seiner ganzen Pracht anschauen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Reddit-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

Das sorgt im Buntglas-Subreddit wenig überraschend für überschwänglich positive Kommentare wie "Das ist das coolste Ding, das ich heute im Internet gesehen habe" über "Was? Wow! Was?" bis hin zu "Das Meisterstück! Großartige Arbeit!".

"Heiliger Bimbam!!! Du hast der Vorlage unglaubliche Ehre zuteil werden lassen! Absolut atemberaubend."

Zelda-Fans diskutieren schon wieder über zerbrechliche Waffen

Fast genau derselbe Post hat im Zelda-Subreddit ähnlich viel Lob eingeheimst, gleichzeitig aber auch für einige Scherze gesorgt, die sich um die Zerbrechlichkeit der Zelda: Breath of the Wild-Waffen im Allgemeinen und des Masterschwerts im Speziellen drehen.

"Genauso haltbar, wie es in Breath of the Wilds ist."

Unter diesem Top-Kommentar geht die leidige Debatte dann noch einmal von vorne los. Fest steht aber auch hier: Sehr, sehr vielen Fans hat es nicht gefallen, dass die Waffen kaputtgehen. Viele andere sehen es allerdings auch als äußerst sinnvolle Funktion, die uns dazu animiert, Dinge auszuprobieren und die Spielwelt zu erkunden.

Ich persönlich habe all die Aufregung und den Frust rund um die zerstörbaren Waffen in BotW und Zelda: Tears of the Kingdom nie richtig verstanden. Nach kürzester Zeit hatte ich eigentlich immer mehr Waffen zur Auswahl, als ich mit mir herumschleppen konnte. Man findet ja andauernd überall welche.

Mein Problem war also viel mehr, das Inventar möglichst schnell zu vergrößern, um noch mehr coole Waffen mitnehmen zu können. Wenn eine kaputtging, konnte ich Platz für Neues, meist Besseres schaffen.

Wie seht ihr das mit den Waffen in TotK und BotW? Und vor allem: wie gefällt euch das Buntglas-Masterschwert?