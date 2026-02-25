Marathon: Neuer Cinematic-Trailer zeigt die Rook-Klasse für Solo-Spielende in Aktion

Kurz vor dem Start des Server Slams haben Bungie und Sony einen neuen Trailer zum Extraction-Shooter Marathon veröffentlicht. Darin bekommt einen Ausblick auf die Rook-Klasse, die sich vor allem an Solo-Spielende richtet. Mit der Klasse (im Spiel "Shell") genannt, könnt ihr ohne teure Ausrüstung allein in die Gebiete ziehen, um zu looten.

Für Kämpfe ist die Klasse allerdings nicht ausgelegt, vielmehr solltet ihr Feinden aus dem Weg gehen und ungesehen von Loot-Ort zu Loot-Ort huschen.

Ihr könnt die Rook-Klasse bereits in der Server Slam-Beta ausprobieren, die vom 26. Februar bis zum 2. März läuft. Der Release des kompletten Spiels findet dann am 5. März auf PlayStation 5, Xbox Series X/S und PC statt.