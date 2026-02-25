14 Aufrufe
Marathon: Neuer Cinematic-Trailer zeigt die Rook-Klasse für Solo-Spielende in Aktion
Kurz vor dem Start des Server Slams haben Bungie und Sony einen neuen Trailer zum Extraction-Shooter Marathon veröffentlicht. Darin bekommt einen Ausblick auf die Rook-Klasse, die sich vor allem an Solo-Spielende richtet. Mit der Klasse (im Spiel "Shell") genannt, könnt ihr ohne teure Ausrüstung allein in die Gebiete ziehen, um zu looten.
Für Kämpfe ist die Klasse allerdings nicht ausgelegt, vielmehr solltet ihr Feinden aus dem Weg gehen und ungesehen von Loot-Ort zu Loot-Ort huschen.
Ihr könnt die Rook-Klasse bereits in der Server Slam-Beta ausprobieren, die vom 26. Februar bis zum 2. März läuft. Der Release des kompletten Spiels findet dann am 5. März auf PlayStation 5, Xbox Series X/S und PC statt.
Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.
Dein Kommentar wurde nicht gespeichert. Dies kann folgende Ursachen haben:
1. Der Kommentar ist länger als 4000 Zeichen.
2. Du hast versucht, einen Kommentar innerhalb der 10-Sekunden-Schreibsperre zu senden.
3. Dein Kommentar wurde als Spam identifiziert. Bitte beachte unsere Richtlinien zum Erstellen von Kommentaren.
4. Du verfügst nicht über die nötigen Schreibrechte bzw. wurdest gebannt.
Bei Fragen oder Problemen nutze bitte das Kontakt-Formular.
Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.
Nur angemeldete Plus-Mitglieder können Plus-Inhalte kommentieren und bewerten.