Läuft gerade Marathon: Neuer Cinematic-Trailer zeigt die Rook-Klasse für Solo-Spielende in Aktion
Marathon: Neuer Cinematic-Trailer zeigt die Rook-Klasse für Solo-Spielende in Aktion

14 Aufrufe

Marathon: Neuer Cinematic-Trailer zeigt die Rook-Klasse für Solo-Spielende in Aktion

Tobias Veltin
25.02.2026 | 12:19 Uhr

Kurz vor dem Start des Server Slams haben Bungie und Sony einen neuen Trailer zum Extraction-Shooter Marathon veröffentlicht. Darin bekommt einen Ausblick auf die Rook-Klasse, die sich vor allem an Solo-Spielende richtet. Mit der Klasse (im Spiel "Shell") genannt, könnt ihr ohne teure Ausrüstung allein in die Gebiete ziehen, um zu looten. 

Für Kämpfe ist die Klasse allerdings nicht ausgelegt, vielmehr solltet ihr Feinden aus dem Weg gehen und ungesehen von Loot-Ort zu Loot-Ort huschen. 

Ihr könnt die Rook-Klasse bereits in der Server Slam-Beta ausprobieren, die vom 26. Februar bis zum 2. März läuft. Der Release des kompletten Spiels findet dann am 5. März auf PlayStation 5, Xbox Series X/S und PC statt.
zu den Kommentaren (0)
Kommentare(0)
Kommentar-Regeln von GamePro
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Kommentare einblenden

Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.

Ich habe ein Konto
Kostenlos registrieren
Neueste zuerst
Älteste zuerst
Top Kommentare
Empfohlen
alle anzeigen
Marathon: Neuer Cinematic-Trailer zeigt die Rook-Klasse für Solo-Spielende in Aktion Video starten   1:25

vor einer Stunde

Marathon: Neuer Cinematic-Trailer zeigt die Rook-Klasse für Solo-Spielende in Aktion
Marathon könnt ihr schon bald kostenlos testen Video starten   2:25

vor einer Woche

Marathon könnt ihr schon bald kostenlos testen
Spiele-Trailer

Spiele-Trailer
19.536 Videos

Zum Kanal
Marathon

Marathon

Genre: Shooter

Release: 05.03.2026 (PC, PS5, Xbox Series X/S)

Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Beliebt
alle anzeigen
Season 2 macht die Probleme von Battlefield 6 mehr als deutlich Video starten   9:01

vor 17 Stunden

Season 2 macht die Probleme von Battlefield 6 mehr als deutlich
Das beste Zelda? Unsere Tier-List zum 40. Jubiläum | mit lookslikeLink ​ Video starten   3     2:00:03

vor einem Tag

Das beste Zelda? Unsere Tier-List zum 40. Jubiläum | mit lookslikeLink ​
Bluey-Fans können schon bald mit ihrer Lieblingshündin in ein großes Abenteuer ziehen – auf Playstation, Xbox und Switch Video starten   1:04

vor 4 Tagen

Bluey-Fans können schon bald mit ihrer Lieblingshündin in ein großes Abenteuer ziehen – auf Playstation, Xbox und Switch
Marathon: Neuer Cinematic-Trailer zeigt die Rook-Klasse für Solo-Spielende in Aktion Video starten   1:25

vor einer Stunde

Marathon: Neuer Cinematic-Trailer zeigt die Rook-Klasse für Solo-Spielende in Aktion
Graue Moral, Open World und Hühnermonster: Wird Fable ein Witcher 3.5? Video starten   1     1   11:02

vor 22 Stunden

Graue Moral, Open World und Hühnermonster: Wird Fable ein Witcher 3.5?
Olympiasieger + Gamer: Wie Videospiele Philipp Raimund zu Gold verhalfen Video starten   1:48:16

vor 22 Stunden

Olympiasieger & Gamer: Wie Videospiele Philipp Raimund zu Gold verhalfen
mehr anzeigen
Aktuell
alle anzeigen
Marathon: Neuer Cinematic-Trailer zeigt die Rook-Klasse für Solo-Spielende in Aktion Video starten   1:25

vor einer Stunde

Marathon: Neuer Cinematic-Trailer zeigt die Rook-Klasse für Solo-Spielende in Aktion
Season 2 macht die Probleme von Battlefield 6 mehr als deutlich Video starten   9:01

vor 17 Stunden

Season 2 macht die Probleme von Battlefield 6 mehr als deutlich
Im neuen Trailer zu Toy Story 5 legen sich Woody, Buzz und die anderen Spielzeuge mit einer KI an Video starten   2:24

vor 21 Stunden

Im neuen Trailer zu Toy Story 5 legen sich Woody, Buzz und die anderen Spielzeuge mit einer KI an
Olympiasieger + Gamer: Wie Videospiele Philipp Raimund zu Gold verhalfen Video starten   1:48:16

vor 22 Stunden

Olympiasieger & Gamer: Wie Videospiele Philipp Raimund zu Gold verhalfen
Graue Moral, Open World und Hühnermonster: Wird Fable ein Witcher 3.5? Video starten   1     1   11:02

vor 22 Stunden

Graue Moral, Open World und Hühnermonster: Wird Fable ein Witcher 3.5?
In Detektiv Conans 29. Kinofilm jagt Conan ein mysteriöses schwarzes Motorrad und seinen Fahrer, die überall Chaos stiften Video starten   1:30

vor einem Tag

In Detektiv Conans 29. Kinofilm jagt Conan ein mysteriöses schwarzes Motorrad und seinen Fahrer, die überall Chaos stiften
Das beste Zelda? Unsere Tier-List zum 40. Jubiläum | mit lookslikeLink ​ Video starten   3     2:00:03

vor einem Tag

Das beste Zelda? Unsere Tier-List zum 40. Jubiläum | mit lookslikeLink ​
Wednesday: Netflix stellt den Cast von Staffel 3 vor Video starten   1:07

vor einem Tag

Wednesday: Netflix stellt den Cast von Staffel 3 vor
Jetzt kann nur noch ne Zeitmaschine Ubisoft retten. Gut, dass wir eine haben! Video starten   2   17:57

vor einem Tag

Jetzt kann nur noch 'ne Zeitmaschine Ubisoft retten. Gut, dass wir eine haben!
Forza Horizon 6-Trailer zeigt die unterschiedlichen Biome der Open World und wir können es kaum erwarten, da durchzuheizen Video starten   2:18

vor einem Tag

Forza Horizon 6-Trailer zeigt die unterschiedlichen Biome der Open World und wir können es kaum erwarten, da durchzuheizen
20 Minuten Gameplay zu Replaced: Das hat das kommende Cyberpunk-Adventure zu bieten Video starten   2     3   23:24

vor 4 Tagen

20 Minuten Gameplay zu Replaced: Das hat das kommende Cyberpunk-Adventure zu bieten
Gemeinsam durch die Hardware Krise: Warum die RAM-Knappheit uns alle angeht Video starten   3     1:04:55

vor 4 Tagen

Gemeinsam durch die Hardware Krise: Warum die RAM-Knappheit uns alle angeht
mehr anzeigen