Nintendos Plan geht wohl auf: Mario 3D All-Stars jetzt schon Bestseller

Nintendo wird die Spielesammlung Super Mario 3D All-Stars nur für einen begrenzten Zeitraum anbieten. Diese Vorgehensweise wirkt schon seltsam, aber der Plan der künstlichen Verknappung scheint schon aufzugehen: Beim Onlinehändler Amazon zählt der Titel bereits jetzt zu den bestverkauften Videospielen des ganzen Jahres 2020.

Super Mario 3D All-Stars wird nur bis März 2021 verkauft

Wer Super Mario 64, Super Mario Sunshine und Super Mario Galaxy auf der Nintendo Switch spielen will, kommt an der Neuauflage namens Super Mario 3D All-Stars nicht vorbei. Dabei handelt es sich zwar nur um leicht aufgemöbelte Ports, aber bringt die Spiele wenigstens überhaupt auf die Switch.

Der große Haken: Wer auf eine Preissenkung, einen Sale oder ähnliches hofft, kann das wohl getrost vergessen. Die Spielesammlung soll nämlich nur bis zum 31. März 2021 erhältlich sein und danach nicht mehr verkauft werden. Gar nicht mehr.

Dabei handelt es sich um eine ziemlich ungewöhnliche Maßnahme, die in der Videospielwelt bisher eigentlich nicht üblich war. Es wirkt auch ziemlich merkwürdig, weil es von einem digitalen Produkt per se eigentlich keine begrenzte Stückzahl geben kann.

Verkaufs-Deadline macht die Mario-Sammlung jetzt schon zum Bestseller

Der Plan geht auf: Offensichtlich will Nintendo mit der Beschränkung des Zeitraums die Verkäufe ankurbeln. Das scheint bisher auch sehr gut zu funktionieren. Zumindest bei Amazon stellt Super Mario 3D All-Stars sowohl in den USA als auch in Deutschland bereits einen absoluten Bestseller dar.

Bestseller 2020? Aktuell listet US-Amazon Super Mario 3D All-Stars sogar vor Mario Kart 8 Deluxe oder der Nintendo Switch selbst in der Standardversion, und zwar auf das ganze Jahr 2020 bezogen. Auch Mega-Blockbuster wie The Last of Us 2 bleiben dahinter zurück (via: ResetEra).

In Deutschland scheint sich ein ähnliches Bild abzuzeichnen. Hier landet Super Mario 3D All-Stars ebenfalls bereits auf Platz 25, und zwar im Hinblick auf sämtliche Gaming-Bestseller des kompletten Jahres. Die Chancen stehen nicht schlecht, dass es noch höher klettert, wenn es erstmal erhältlich ist.

Bleibt natürlich die Frage, ob die Käufer*innen tatsächlich alle das Spiel haben wollen, oder ob hier bereits Abzocker am Werk sind, die Vorräte anlegen, um Super Mario 3D All-Stars dann gewinnbringend zu verkaufen, wenn es nicht mehr offiziell erhältlich ist.

Wie findet ihr das Verkaufs-Ablaufdatum? Interessieren euch die Titel und wie geht ihr damit um? Habt ihr Super Mario 3D All-Stars vielleicht sogar schon vorbestellt?