Mario Kart 8 Deluxe: Welches ist euer liebster Fahrer? Stimmt jetzt ab!

Welche Charaktere sind eure Favoriten in Mario Kart 8 Deluxe?

Mario Kart 8 Deluxe bietet mit über 40 Fahrer*innen eine breite Auswahl für so ziemlich jeden Geschmack. Und das ist noch nicht einmal das komplette Line-up: Nachdem die vierte Welle des Booster-Streckenpass-DLCs Birdie ins Spiel gebracht hat, sollen in Zukunft noch fünf weitere spielbare Charaktere dazustoßen.

Ordentlich Auswahl also, da kann es schon mal schwer sein, einen Favoriten zu wählen. Oder seht ihr das anders und wisst ganz genau, welche Charaktere die allerbesten sind? In dieser Umfrage wollen wir die beliebtesten Fahrer und Fahrerinnen der GamePro-Community krönen.

Wählt die besten Mario Kart 8-Charaktere

Welcher der beste Charakter in Mario Kart 8 ist, lässt sich pauschal wohl kaum sagen. Immerhin hängt das auch von euren Vorlieben ab. Wählt ihr einfach nur die schnellsten Fahrer*innen, die wir euch auch im GamePro-Guide zum schnellsten Setup in Mario Kart 8 aufgeführt haben?

Wählt ihr lieber aus einer bestimmten Gewichtsklasse aus, die euch Spaß macht? Oder hat die Wahl eurers Fahrer oder eurer Fahrerin überhaupt nichts mit den Werten zu tun und stattdessen damit, wie sehr ihr den Charakter mögt?

All das sind Faktoren, die sich auf eure Wahl auswirken können, weshalb wir hier auch nicht nach dem besten Charakter suchen. Vielmehr wollen wir einfach nur wissen, welche Fahrer*innen ihr - ganz gleich aus welchen Gründen - am häufigsten oder am liebsten wählt.

Da die Auswahl bei über 40 Möglichkeiten trotzdem gar nicht so leicht sein dürfte, könnt ihr insgesamt maximal 5 Antwortmöglichkeiten geben. Hier könnt ihr für eure persönlichen Favoriten abstimmen:

Welche Fahrer*innen ihr euch außerdem in Zukunft noch für Mario Kart 8 Deluxe wünscht, haben wir euch bereits hier gefragt. Hier sind eure Favoriten der Umfrage:

Mehr zum Thema Mario Kart 8 Deluxe bekommt noch 5 neue Charaktere und das sind eure Favoriten von Tobias Veltin

Erzählt uns mehr zu eurer Wahl in den Kommentaren!

Während wir bei den Auswahlmöglichkeiten natürlich nicht darauf achten konnten, was die Gründe für eure Wahl eines bestimmten Charakters sind, sind wir natürlich trotzdem neugierig: Erzählt uns gerne in den Kommentaren, warum ihr ausgerechnet diese Fahrer und Fahrerinnen gewählt habt und wie wichtig die Wahl für euch im allgemeinen ist!