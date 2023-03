Mario Kart 8 Deluxe bekommt noch 5 neue Charaktere und das sind eure Favoriten

Diese 5 Charaktere sollen eurer Meinung nach per DLC ins Spiel kommen.

Bis Ende 2023 wird Nintendo im Rahmen des Booster-Streckenpasses frische Inhalte für Mario Kart 8 Deluxe veröffentlichen. Und diese bringen neben den namensgebenden neuen Kursen auch noch eine Handvoll zusätzlicher Fahrer*innen. DLC-Welle 4 fügte Birdo hinzu und Nintendo hat bereits bestätigt, dass es noch fünf weitere Charaktere ins Spiel schaffen werden.

Doch welche werden das sein? Nintendo hat zumindest einen Hinweis darauf gegeben, dass es sich um Charaktere handeln soll, die in der Vergangenheit schon einmal einen Auftritt in der Mario Kart-Serie hatten. Das grenzt die Auswahl entsprechend ein und wir wollten von euch in einer Umfrage wissen, welche Charaktere ihr euch am meisten wünscht.

Die Umfrage läuft nun seit knapp zwei Wochen, jetzt ist es an der Zeit, das vorläufige Ergebnis und eure Favoriten zu präsentieren.

Das sind die DLC-Fahrerfavoriten der GamePro-Community

Diddy Kong - 2585 Abstimmungen Funky Kong - 1649 Abstimmungen King Bob-Omb - 1513 Abstimmungen Monty Maulwurf - 1513 Abstimmungen Kamek - 1432 Abstimmungen Captain Toad - 1274 Abstimmungen Mutant Piranha - 1121 Abstimmungen Pauline - 1121 Abstimmungen Wiggler - 1078 Abstimmungen Donkey Kong Jr. - 906 Abstimmungen Dixie Kong - 835 Abstimmungen Para-Koopa - 819 Abstimmungen R.O.B. - 817 Abstimmungen Bienenkönigin - 701 Abstimmungen Mopsie - 699 Abstimmungen Peachette - 691 Abstimmungen Chargin' Chuck - 153 Abstimmungen

Abtimmende gesamt: 4496 (Stand: 24. März 2023)

Zwei Mitglieder der Donkey Kong-Familie stehen bei euch besonders hoch im Kurs, nämlich Diddy und Funky Kong. Ebenfalls bemerkenswert: King Bob-Omb und Monty Maulwurf haben bis zum Zeitpunkt dieser Auswertung exakt gleich viele Stimmen gesammelt. Ausgehend von der Anzahl der Stimmen würden also die obersten fünf Charaktere noch in Mario Kart 8 Deluxe landen – wenn es nach euch gehen würde.

Stimmen aus der GamePro-Community

Ein paar von euch haben unter der Umfrage ihre Entscheidung kommentiert, hier findet ihr ein paar Auszüge davon:

"Diddy und Pauline sind natürlich die größten Anwärter. [...]" LegendaryFabii

"Ich denke Pauline, Kamek, Funky Kong und Diddy Kong sind da die Kandidaten die ich am ehesten erwarten würde. Sonst würde ich Charaktere wie Wiggler und die Bienenkönigin ausschließen. Ich denke das Nintendo da vermutlich auch ne Überraschung parat hat." Schödel

"Ich hoffe, das Kamek endlich nach über 25 Jahren den weg ins Kart finden wird :) [...]" Sirsharkmon

Außerdem werden einige Charaktere genannt, die aber aufgrund von Nintendos Vorgabe vermutlich keine großen Chancen haben werden, darunter Kirby, Samus Aran und Pikachu.

Gibt es Hinweise, welche Charaktere es tatsächlich werden? Noch nicht. Nintendo hat weder Andeutungen gemacht, noch einen Teaser veröffentlicht, welche Fahrer*innen noch zum Mario Kart 8 Deluxe-Roster hinzustoßen könnten. Wir werden uns also noch ein wenig gedulden müssen.

Wir bedanken uns ganz herzlich bei allen Teilnehmenden der Umfrage!