Mario Kart 8 Deluxe-Neuling erlebt im allerersten Rennen einen ganz klassischen Mario Kart-Moment, den wir nur zu gut kennen

Mario Kart 8 Deluxe bietet dank seiner Extra-Items auch zahlreiche Frustmomente wie diesen hier.

Mario Kart 8 feiert in diesen Tagen seinen zehnten Geburtstag. Dass der Titel immer noch fleißig gespielt wird und ungebrochen populär ist, liegt vor allem an der Deluxe-Version für die Nintendo Switch. Die verkauft sich noch immer wie geschnitten Brot, weswegen auch immer wieder neue Spieler*innen zum famosen Fun-Racer von Nintendo finden.

Und viele von ihnen machen dabei dann auch all jene Erfahrungen, wie wir alle, die schon mal einen Teil der Reihe gezockt haben. Dazu gehören auch die nicht so schönen und manchmal frustigen Momente, die aber unweigerlich zu Mario Kart dazugehören. Und an einem ganz klassischen davon lässt uns Redditor lekideatsnoodle teilhaben.

Kurz vor dem Ziel noch abgefangen

Der teilte auf der Plattform nämlich einen Clip, der ihm laut Beschreibung beim "allerersten Mal Mario Kart" passiert ist.

Darin düst er auf der ersten Piste des Pilz-Cups – dem Mario Kart-Stadion – auf Platz 1 in der dritten Runde der Ziellinie entgegen – im Gefühl des sicheren Sieges. Doch kurz vor der Überquerung nähert sich von hinten ein blauer Panzer, also das Bonus-Item, das immer den Erstplatzierten anvisiert. Das Geschoss donnert auf den Unglücksraben nieder, der dann im Anschluss noch Bowser an sich vorbeiziehen lassen muss und nur auf dem zweiten Platz landet.

Hier ist der Clip:

Momente, die noch mehr Liebe entfachen können

Wir hatten beim Anblick dieses Clips zwei Gefühle/Gedanken:

ein wenig Mitleid, weil wir die Situation nur allzu gut kennen "Das ist Mario Kart", weil diese Szene stellvertretend für so viel steht, was die Serie auszeichnet und immer wieder spannend macht.

Ähnlich sehen es auch viele der Kommentator*innen unter dem Eintrag. Dort heißt es unter anderem:

"Klassiker" DarkPrinciple

oder

"Das wird nicht das letzte Mal gewesen sein" luiscarlospando

Das lässt durchblicken, dass alle diese oder ähnliche Szenen schon einmal durchlebt haben. Und die es oft für kurze Zeit schwierig machen, das Spiel zu lieben. Doch danach erkennt man schnell, dass eben diese kleinen und unberechenbaren Frustmomente sogar dafür sorgen, dass die Liebe zu Mario Kart 8 Deluxe noch stärker wird. Bei uns – und vermutlich vielen von euch – war es jedenfalls so.

Mario Kart 8 Deluxe wurde kurz nach dem Start der Nintendo Switch im Jahr 2017 veröffentlicht und seitdem über 50 Millionen Mal verkauft. Es ist damit der mit Abstand verbreitetste Teil der Funracer-Reihe und derart beliebt, dass Nintendo Anfang 2022 den Booster-Streckenpass mit 48 weiteren Kursen sowie anderen Extras wie neuen Fahrer*innen ankündigte. Damit ist Deluxe auch der mit Abstand umfangreichste Teil der Serie.

Was haben solche Szenen wie die oben mit euch gemacht?