Mario Kart 8 Deluxe: Nintendo deutet an, in welche Richtung die Serie gehen könnte

Mario Kart 8 Deluxe gehört zu den absoluten Dauerbrennern auf Nintendos Switch und wurde im März mit zusätzlichen DLC-Strecken erweitert. Bis Ende 2023 wird es dank des Booster-Streckenpasses weitere Ergänzungen geben, weswegen an einen neuen Mario Kart-Teil noch nicht wirklich zu denken ist.

Mario Kart für alle

In einem Interview mit dem japanischen Nikkei wurde Producer Kosuke Yabuki trotzdem gefragt, welche Pläne es für die Entwicklung der Mario Kart-Serie in der Zukunft gebe.

Und auch wenn sich Yabuki natürlich nicht konkret auf einen möglichen neuen Serienteil bezog, deutete er zumindest an, in welche Richtung es gehen könnte:

"Der ehemalige Nintendo-Präsident Satoru Iwata erwähnte oft den Satz 'Von 5 bis 95'. Das ultimative Ziel ist etwas, das jeder genießen kann. Die Schlau-Steuerung und andere Systeme machen es einfacher, neue Spieler anzusprechen und uns diesem Ziel näher zu bringen."

Während Mario Kart schon heute eine sehr gute Zugänglichkeit und geringe Einstiegshürde hat, könnte es also sein, dass Nintendo noch weitere Anstrengungen in dieser Hinsicht unternimmt, um den Titel noch attraktiver für die erwähnte riesige Zielgruppe der 5- bis 95-jährigen zu machen. Das gelang ja beispielsweise auch bei der Konzeption der Wii, deren Bewegungssteuerung so intuitiv funktionierte, dass aller Altersgruppen angesprochen wurden.

Die Schlau-Steuerung wurde dabei konkret von Yabuki erwähnt und auch ich bin ein großer Fan dieser Funktion, weil sie es mir ermöglicht, mit meiner kleinen Tochter zu spielen:

25 6 Mehr zum Thema Mario Kart 8 Deluxe: Als Papa habe ich eine Funktion besonders ins Herz geschlossen

Kompetitives Kommunikations-Tool

Intern hat Nintendo für die Mario Kart-Reihe offenbar auch noch eine andere Definition, die aus der Serienvergangenheit offenbar bis in die aktuelle Zeit getragen wurde. Dazu sagte Kosuke Yabuki:

"Ehemalige Entwickler haben uns oft gesagt, dass 'Mario Kart ein kompetitives Kommunikations-Werkzeug ist' - Wir haben die Bedeutung dahinter immer geschätzt."

Der Multiplayer ist also wenig überraschend ebenfalls eines der der signifikantesten Elemente von Mario Kart und gerade die Online-Komponente dürfte zukünftig vermutlich noch eine deutlich wichtigere Rolle spielen, auch wenn Yabuki das so konkret nicht erwähnte.

Gibt es schon konkrete Hinweise auf Mario Kart 9?

Dass sich Nintendo schon jetzt Gedanken über die Mario Kart-Zukunft macht, dürfte vermutlich nicht verwundern, Gedanken macht, abseits von Gerüchten gibt es aber noch keinen konkreten Hinweis auf den nächsten Teil der Mario Kart-Serie. Im Februar hatte ein Leaker beispielsweise die Arbeiten an einem neuen Teil bekräftigt – trotz der damals gerade angekündigten DLC-Strecken. So oder so: Bis mindestens 2024 werden wir uns mutmaßlich noch mindestens gedulden müssen.

Was wünscht ihr euch für einen neuen Mario Kart-Teil?