Mario Kart 8-Fans sind in eine der neuen Strecken der zweiten DLC-Welle einfach nur verliebt

In der nächsten Woche erscheint die zweite Welle der DLC-Strecken von Mario Kart 8 Deluxe. Darunter befinden sich viele altbekannte Fan-Lieblinge, die wir aus früheren Teilen der Mario Kart-Reihe kennen. In der Kommentarspalte des passenden Nintendo-Tweets wird deutlich, dass eine bestimmte Strecke für besonders viel Ekstase in der Community sorgt.

Waluigi hat die beliebteste Mario Kart-Strecke

Mit der zweiten Welle kommen am 4. August 2022 insgesamt acht neue Strecken ins Spiel, von denen die "Eiscreme-Eskapade" die einzige neue ist:

Rüben Cup

Tour New-York-Speedway (Mario Kart Tour)

Marios Piste 3 (SNES)

Kalimari Wüste (N64)

Waluigi-Flipper (DS)

Propeller Cup

Tour Sydney-Spritztour (Mario Kart Tour)

Schneeland (GBA)

Pilz-Schlucht (Wii)

Eiscreme-Eskapade (neu)

Die Mario Kart 8-Fans freuen sich vor allem über die Strecke „Waluigi-Flipper“, die erstmals auf dem Nintendo DS erschienen ist. Die Rennstrecke wurde bereits einmal im 3DS-Titel Mario Kart 7 erneut mit aufgenommen.

Wieso mögen viele die Strecke? Das Besondere an der Strecke ist, dass wir durch einen überdimensionierten Flipper-Automaten fahren und einer großen Flipper-Kugel ausweichen müssen, die darin herumgeschleudert wird. Auch wir selbst können durch den Flipper geschleudert werden, wenn wir gegen die Hindernisse fahren.

Waluigi ist außerdem ein sehr beliebter Charakter in der Nintendo-Community. Viele Fans haben gefordert, dass Waluigi als spielbarer DLC-Charakter für Super Smash Bros. Ultimate kommt, doch ihr Wunsch blieb leider unerhört.

Der Mario Kart 8-Trailer zur 2. Welle zeigt, wie die Strecken auf der Switch aussehen werden:

Die Ankündigung der Waluigi-Strecke sorgt für viele Emotionen in der Community. Auf Twitter gibt es zahlreiche User, die sich sehr darüber freuen, dass es der Waluigi-Flipper in den Booster-Pass geschafft hat:

Ein Twitter-User freut sich darüber, dass sich die Kugeln auf der Flipper-Strecke bewegen und nicht so starr sind wie die Autos auf der Strecke „Kokos-Promenade“:

Die Waluigi-Strecke ist allerdings nicht für alle Spieler*innen freigeschaltet, sondern kommt im Rahmen des Booster Pass, für den ein Preis von 24,99 Euro fällig wird. Wer einen Switch Online-Erweiterungspass besitzt, erhält die DLC-Strecken ohne zusätzliche Kosten. Unseren Test zum Streckenpass-DLC könnt ihr im folgenden GamePro-Artikel finden.

Welche Emotionen ruft die Waluigi-Strecke in euch hervor?