Mario Kart World: Alle neuen Items im Spiel und was sie bewirken

Auch in Mario Kart World schießen wir mir Items um uns.

Rote Panzer, Bananenschalen, Blitze – je nachdem, ob wir Angreifer oder Opfer sind, lieben oder hassen wir die Items der Mario Kart-Spiele. In Mario Kart World wird sich das nicht ändern. Auch der exklusive Switch 2-Titel setzt auf reihenweise Power-ups, darunter ein paar neue. Welche Items in Mario Kart World dabei sein werden und was sie bewirken, fassen wir hier für euch zusammen, damit ihr euch schon einmal mental darauf vorbereiten könnt.

Hinweis: Zum aktuellen Zeitpunkt sind noch nicht alle Items bekannt. Wir aktualisieren diese Übersicht, sobald neue Items bestätigt werden.

Alle Power-ups in Mario Kart World

Neben einem kleinen Auftritt bei der Switch 2 Direct Anfang April wurde der neue Fun-Racer während eines eigenen MKW-Showcase später noch einmal detaillierter vorgestellt. Nintendo hat nicht nur die erste Open World eines Mario Karts samt einigen Strecken gezeigt, sondern auch, womit wir uns darin gegenseitig attackieren können.

Neben vielen klassischen Items aus früheren Mario Kart-Spielen, etwa der Blitz, gibt es auch völlig neue Power-ups, durch die ihr euch einen Vorteil in den Rennen verschaffen könnt.

Banane: Können geworfen oder platziert werden, damit Gegner auf ihr ausrutschen.

Können geworfen oder platziert werden, damit Gegner auf ihr ausrutschen. Drei Bananen: Ihr könnt drei Bananen einsetzen.

Ihr könnt drei Bananen einsetzen. Blauer Panzer: Verfolgt und trifft den Erstplatzierten.

Verfolgt und trifft den Erstplatzierten. Blitz: Versetzt euren Gegnern einen Blitzschlag und lässt sie schrumpfen.

Versetzt euren Gegnern einen Blitzschlag und lässt sie schrumpfen. Bombe (Bob-omb): Explodiert bei Kontakt oder nach kurzer Zeit.

Explodiert bei Kontakt oder nach kurzer Zeit. Boomerang Blume: Kann auf andere Fahrer*innen geworfen werden.

Kann auf andere Fahrer*innen geworfen werden. Dash Food: Geschwindigkeitsboost und euer Outfit ändert sich.

Geschwindigkeitsboost und euer Outfit ändert sich. Drei Grüner Panzer: Ihr könnt drei Grüne Panzer abfeuern.

Ihr könnt drei Grüne Panzer abfeuern. Drei Pilze: Ihr könnt dreimal einen Turbo-Boost einsetzen.

Ihr könnt dreimal einen Turbo-Boost einsetzen. Drei Roter Panzer: Ihr könnt drei rote Panzer abfeuern.

Ihr könnt drei rote Panzer abfeuern. Eisblume: Trifft sie Gegner, werden sie kurzzeitig eingefroren und kommen ins Schleudern, was sie verlangsamt.

Trifft sie Gegner, werden sie kurzzeitig eingefroren und kommen ins Schleudern, was sie verlangsamt. Feder: Lässt euch noch höher springen. Richtig eingesetzt könnt ihr damit auch Angriffen ausweichen oder Abkürzungen erreichen.

Lässt euch noch höher springen. Richtig eingesetzt könnt ihr damit auch Angriffen ausweichen oder Abkürzungen erreichen. Feuerblume: Feuert Feuerbälle ab.

Feuert Feuerbälle ab. Goldener Pilz: Verbesserter Turbo-Pilz.

Verbesserter Turbo-Pilz. Grüner Panzer: Kann nach vorne und hinten abgefeuert werden. Verfolgt keine Fahrer, prallen dafür aber an Hindernissen wie Wände ab. Können zur Abwehr verwendet werden.

Kann nach vorne und hinten abgefeuert werden. Verfolgt keine Fahrer, prallen dafür aber an Hindernissen wie Wände ab. Können zur Abwehr verwendet werden. Hupe: Erzeugt eine Druckwelle, die Fahrer im Radius trifft und aufhällt.

Erzeugt eine Druckwelle, die Fahrer im Radius trifft und aufhällt. Kamek: Der Zauberer verwandelt eure Gegner beispielsweise in Fußballspieler. Er hat scheinbar ein paar Überraschungen auf Lager.

Der Zauberer verwandelt eure Gegner beispielsweise in Fußballspieler. Er hat scheinbar ein paar Überraschungen auf Lager. Kugelwilli: Verwandelt euch in eine Patrone und fliegt davon.

Verwandelt euch in eine Patrone und fliegt davon. Mega-Pilz: Macht euch nicht nur groß, sondern riesig. So könnt ihr eure Gegner plattfahren.

Macht euch nicht nur groß, sondern riesig. So könnt ihr eure Gegner plattfahren. Münzbox: Ihr erhaltet für jeden Treffer eine Münze. Gleichzeitig hinterlasst ihr eine Spur aus Münzen.

Ihr erhaltet für jeden Treffer eine Münze. Gleichzeitig hinterlasst ihr eine Spur aus Münzen. Münzpanzer: Hinterlässt eine Spur aus Münzen, die jeder einsammeln kann. - neu

Hinterlässt eine Spur aus Münzen, die jeder einsammeln kann. Pilz: Gibt einen Geschwindigkeitsboost.

Gibt einen Geschwindigkeitsboost. Roter Panzer: Kann nach vorn und hinten abgefeuert werden. Verfolgt den Fahrer/die Fahrerin automatisch.

Kann nach vorn und hinten abgefeuert werden. Verfolgt den Fahrer/die Fahrerin automatisch. Stern: Man wird kurze Zeit unverwundbar und schneller.

Man wird kurze Zeit unverwundbar und schneller. Tintenfisch (Blooper): Versprüht Tinte auf dem Bildschirm und erschwert dadurch die Sicht.

Versprüht Tinte auf dem Bildschirm und erschwert dadurch die Sicht. Wurfhämmer: Mehrere Hämmer werden geworfen, die andere Fahrer*innen treffen können und kurze Zeit in der Strecke stecken bleiben, wodurch sie wie eine Barriere wirken. - neu

Richtig eingesetzt, können die Items über Sieg oder Niederlage entscheiden. Auf alle Fälle werden sie auch in Mario Kart World für ordentlich Chaos und Spannung sorgen.

Was ist euer Lieblingsitem in einem Mario Kart-Spiel und was erhofft ihr euch diesbezüglich von Mario Kart World? Welches Item darf nicht fehlen und was wünscht ihr euch noch dazu? Schreibt es uns gerne in die Kommentare.