Der neue Mario: Das ist der Sprecher, der fortan die beiden wichtigsten Nintendo-Stars spricht

Nintendo hat seinen neuen Mario gefunden, der Charles Martinet nach 32 Jahren ablöst.

2023 ging nach stolzen 32 Jahren eine Nintendo-Ära zu Ende. Charles Martinet, der dem berühmtesten Videospielcharakter seit den 90ern seine Stimme lieh, gab seine Sprecherrolle ab und hängte Schnurrbart und Latzhose an den Nagel.

In den vergangenen Tagen und kurz vor Release von Super Mario Bros. Wonder am 20. Oktober wurde bereits eifrig spekuliert, wer seinen Platz einnimmt. Seit wenigen Stunden und nach der Enthüllung via X (ehemals Twitter) kennen wir die Antwort.

Das ist der neue Mario... und Luigi!

Trommelwirbel! Mario wird künftig vom US-amerikanischen Synchronsprecher Kevin Afghani gesprochen. Auch die Rolle von Luigi wird er fortan übernehmen. Er schreibt:

Ich bin unglaublich stolz darauf, Mario und Luigi in Super Mario Bros. Wonder gesprochen zu haben. Danke an Nintendo für die Einladung ins Flower Kingdom!

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Das ist Kevin Afghani: Der 26-jährige US-Amerikaner ist seit 2018 als Synchronsprecher aktiv und verkörperte unter anderem die Rollen von Arnold aus Genshin Impact und Radditz aus dem Fan-Spin-Off von Dragon Ball. Afghani war zudem als Sprecher in mehreren Werbefilmen für die Nintendo Switch aktiv, wodurch wohl auch seine Verbindung zu Nintendo stammt.

Seine größte Rolle als Synchronsprecher erscheint bereits in wenigen Tagen, wenn er Mario und Luigi im 2D-Plattformer Super Mario Bros. Wonder verkörpert und so Charles Martinet als Sprecher der beliebten Nintendo-Maskottchen ablöst.

Mehr zum Thema Ende einer Ära: Mario bekommt nach 32 Jahren eine neue Stimme von Eleen Reinke

Das ist Super Mario Bros. Wonder

Wollt ihr mehr über das Spiel hinter Kevins erstem Auftritt als Mario und Luigi wissen, schaut euch den neuen Trailer zu Super Mario Bros. Wonder an:

6:32 Neuer Super Mario Bros. Wonder-Trailer zeigt euch alles, was ihr vor dem Start wissen müsst

Super Mario Bros. Wonder erscheint am 20. Oktober exklusiv für die Nintendo Switch und ist zugleich der erste neue 2D-Plattformer mit dem Klempner in der Hauptrolle seit 11 Jahren.

Im Jump 'n Run dreht sich alles um die sogenannten Wunderblumen, durch die Röhren lebendig werden oder Charaktere ihr Aussehen verändern, wodurch sich Mario, Peach und Co. beispielsweise in einen Elefanten verwandeln können. Wonder könnt ihr entweder allein spielen oder zusammen mit bis zu drei weiteren Personen.