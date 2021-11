Der Nintendo eShop bringt uns diese Woche wieder eine Menge Sonderangebote für die Nintendo Switch. Insgesamt gibt es momentan rund 800 Deals, darunter auch einige große AAA-Titel. In diesem Artikel haben wir euch ein paar Highlights herausgesucht, mit Rabatten von bis zu 90 Prozent. Falls ihr euch lieber selbst durch die lange Liste der reduzierten Spiele wühlen möchtet, findet ihr diese hier:

Mario + Rabbids Kingdom Battle

Angebot gültig bis: 15. November

In Mario + Rabbids Kingdom Battle gehen Mario und seine Freunde einen Bund mit Ubisofts Rabbids ein, um gemeinsam das Pilzkönigreich zu retten. Die Gruppe stellt sich zahlreichen Feinden in rundenbasierten, taktischen Kämpfen, in denen wir die Fähigkeiten unserer Helden klug ausnutzen und miteinander kombinieren müssen, um erfolgreich zu sein. Kleine Rätsel und das Erforschen der bunten, mit vielen Schätzen gefüllten Spielwelt sorgen zwischendurch für Abwechslung. Dazu kommt noch eine große Portion Humor. Im nächsten Jahr soll übrigens der Nachfolger Mario + Rabbids Sparks of Hope erscheinen. Das Angebot ist also eine gute Gelegenheit, um vorher noch den ersten Teil nachzuholen.

Little Nightmares: Complete Edition

Angebot gültig bis: 15. November

Im Horrorspiel Little Nightmares spielen wir ein junges Mädchen, das von einem mysteriösen Schiff entkommen muss. Dort hausen nämlich groteske Kannibalen, die sie verspeisen möchten. Little Nightmares glänzt vor allem beim Artdesign, das stellenweise niedlich aussieht, wodurch der schonungslose Horror aber nur noch erschreckender wirkt. Das Gameplay besteht aus Schleichen, Erkundung, Rätseln und Platforming. Kämpfen können wir gegen die übermächtigen Feinde nicht. Die Complete Edition beinhaltet neben dem Hauptspiel auch noch die Erweiterung „Geheimnisse des Schlunds“, in der wir eine neue Figur spielen und die Geschichte noch einmal aus einer anderen Perspektive erleben.

Overcooked! 2

Angebot gültig bis: 18. November

In Overcooked! 2 führen wir gemeinsam im lokalen oder im Online-Koop ein Restaurant. Mit Management und Verwaltung halten wir uns dabei nicht auf, stattdessen geht es darum, den hektischen Küchenalltag zu meistern. Nur dann, wenn wir die Aufgaben vom Gemüseschneiden übers Fleischbraten bis hin zum Tellerwaschen klug verteilen und gut zusammenarbeiten, haben wir eine Chance, unsere ungeduldige Kundschaft zufriedenzustellen und den Highscore zu knacken. Dabei haben wir nun die Möglichkeit, uns Zutaten quer durch den Raum zuzuwerfen, um Zeit zu sparen. Neu im Vergleich zum Vorgänger sind außerdem die dynamischen Levels. Zum Beispiel kochen wir auf Booten im Fluss, die ständig ihre Position zueinander verändern.

Immortals Fenyx Rising

Angebot gültig bis: 15. November

Ubisofts Open-World-Spiel Immortals Fenyx Rising spielt in einer farbenfrohen Welt, die an die griechische Mythologie angelehnt ist. Wir erkunden vier verschiedene Regionen, die von jeweils einem Gott beherrscht werden und sich optisch entsprechend deutlich voneinander unterscheiden. Unsere Mission besteht darin, den Göttern im Kampf gegen einen Dämon beizustehen. Das Gameplay bietet unter anderem Kämpfe mit Schwert, Axt und Bogen gegen Wesen wie Zyklopen und Harpyien. Außerdem müssen wir in den sogenannten Tartaros-Dungeons knifflige Rätsel lösen. Daneben spielt die Erkundung der abwechslungsreichen Spielwelt eine große Rolle. Insgesamt erinnert diese Mischung stark an The Legend of Zelda: Breath of the Wild.

Monster Boy and the Cursed Kingdom

Angebot gültig bis: 2. Dezember

Monster Boy and the Cursed Kingdom ist ein klassisches 2D-Jump&Run und der geistige Nachfolger der altehrwürdigen Wonder-Boy-Reihe. Wir spielen Jin, der im Lauf des Spiels lernt, sich in sechs verschiedene Tiere zu verwandeln, zum Beispiel in einen Frosch, einen Löwen oder in ein Schwein. Jede Tierform ist mit speziellen Fähigkeiten, aber auch mit Nachteilen verbunden, was für enorme spielerische Vielfalt sorgt. Auch die Levels, Gegner und Bosse sind abwechslungsreich gestaltet und noch dazu wunderschön gezeichnet. Zudem liefert Monster Boy and the Cursed Kingdom mit circa 15 Stunden Spielzeit einen ordentlichen Umfang. Die Kämpfe, das Platforming und auch die cleveren Rätsel können übrigens ziemlich fordernd sein.

Assassin's Creed: The Rebel Collection

Angebot gültig bis: 15. November

Mit der Rebel Collection bekommt ihr Assassin's Creed: Black Flag und Assassin's Creed: Rogue zusammen mit sämtlichen Singleplayer-DLCs in einem Paket. Die beiden Open-World-Spiele wurden an die technischen Möglichkeiten der Nintendo Switch angepasst und unterstützen nun den Touchscreen sowie Bewegungssteuerung und HD Rumble. Assassin's Creed: Black Flag gehört zu den beliebtesten Spielen der Reihe. Das liegt daran, dass wir hier nicht nur das klassische Attentäter-Gameplay mit Schleichen, Klettern und Kämpfen, sondern auch hervorragende Schiffskämpfe im Piraten-Setting bekommen. Assassin's Creed: Rogue schließt daran an, verlegt die Handlung aber von der Karibik in den Nordatlantik und nach New York.

South Park: Der Stab der Wahrheit

Angebot gültig bis: 15. November

Im von den Rollenspiel-Profis von Obsidian Entertainment (Fallout: New Vegas, The Outer Worlds) entwickelten South Park: Der Stab der Wahrheit kommen wir als neuer Schüler in das kleine Städtchen in Colorado und schließen sofort Freundschaft mit Kyle, Stan, Kenny und Cartman. Diese veranstalten mit ihren Mitschülern gerade ein großes, stark von den Herr-der-Ringe-Filmen inspiriertes Live-Rollenspiel, das uns in skurrile Abenteuer verwickelt. Sowohl der Zeichenstil der Serie als auch ihr Humor wurden perfekt eingefangen, außerdem besuchen wir viele der bekannten Schauplätze und Charaktere. Für Fans der Vorlage ist das Spiel schon deshalb ein Muss, darüber hinaus ist es aber auch ein sehr gutes RPG.

Child of Light: Ultimate Edition

Angebot gültig bis: 15. November

Child of Light ist ein zauberhaft gezeichnetes 2D-Rollenspiel. Wir spielen die junge Aurora, die eigentlich aus dem späten 19. Jahrhundert stammt, sich aber plötzlich in einer fantasievollen Märchenwelt wiederfindet. Zusammen mit einer kleinen Gruppe Gefährten, die sich uns nach und nach anschließen, müssen wir die Schwarze Königin und ihre Kreaturen der Dunkelheit bekämpfen. Die Kämpfe haben ein ähnliches rundenbasiertes System wie frühere Final-Fantasy-Spiele, daneben geht es aber auch um Rätsel, Crafting und Geschicklichkeit. Die Ultimate Edition enthält alle sieben DLCs, darunter auch die Story-Erweiterung The Golem's Plight, die Child of Light um eine neue Questreihe und einen neuen Begleiter bereichert.

AER: Memories of Old

Angebot gültig bis: 17. November

Mit einem Rabatt von 90 Prozent und einem Preis von 1,99 Euro gehört AER: Memories of Old aktuell zu den günstigsten Schnäppchen im Nintendo eShop. In dem Adventure erkunden wir das farbenfrohe Land der Götter, das aus vielen kleinen Inseln besteht. Das tun wir größtenteils aus der Luft, denn die Protagonistin Auk besitzt praktischerweise die Fähigkeit, sich in einen Vogel zu verwandeln. Das Fliegen mach dank akrobatischen Kunststücken und halsbrecherischen Sturzflügen eine Menge Spaß, wozu auch die hübschen Landschaften unter uns beitragen. Am Boden müssen wir die uralten Ruinen einen untergegangenen Zivilisation erforschen und ihre Rätsel lösen, um das Land vor der Dunkelheit zu retten.

Crysis Remastered

Angebot gültig bis: 23. November

Der aus Deutschland stammende First Person Shooter Crysis hat bei seinem Erscheinen im Jahr 2007 eine Menge Aufsehen erregt, insbesondere aufgrund seiner hervorragenden Grafik. Selbst heute ist Crysis noch erstaunlich hübsch, vor allem natürlich in der technisch überarbeiteten Remastered-Version. Auch spielerisch hat Crysis einiges zu bieten, was noch bis heute von anderen Shootern kopiert wird, zum Beispiel den Nanosuit. Mit dessen Hilfe könnt ihr euch tarnen oder auch eure Stärke, Panzerung oder Geschwindigkeit erhöhen, was ganz unterschiedliche Vorgehensweisen ermöglicht. Auch dank der offenen Levels, der Waffenmodifizierungen und der kompetenten KI ist Crysis heute noch ein empfehlenswerter Shooter.