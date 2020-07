Der Nintendo eShop bietet gerade eine Menge Deals für die Nintendo Switch. Über 500 digitale Spiele gibt es gerade im Angebot, darunter viele kleinere, aber auch ein paar größere Titel sowie einige echte Indie-Hits. Die Rabatte betragen bis zu 90 Prozent. In diesem Artikel stellen wir euch zehn der interessantesten Spiele kurz vor.

Die meisten Deals sind noch bis Anfang August gültig, ein paar laufen aber schon früher ab. Wir weisen deshalb bei jedem Spiel darauf hin, wie lange ihr den Rabatt noch bekommt. Falls ihr auf unsere Empfehlungen pfeift und euch lieber selbst durch die lange Liste der Angebote wühlen wollt, könnt ihr das hier tun:

Nintendo eShop: Über 500 Switch-Spiele reduziert

Mario + Rabbids Kingdom Battle

Angebot gültig bis: 3. August

In Mario + Rabbids Kingdom Battle vereinen Ubisofts niedliche, aber auch reichlich durchgeknallte Häschen ihre Kräfte mit den berühmtesten Charakteren aus dem Mario-Universum, um das Pilzkönigreich zu retten. Das knallbunte Spiel liefert anspruchsvolle Rundentaktik im Stile eines XCOM. Die Spezialfähigkeiten jeder einzelnen Figur müssen dabei klug ausgenutzt werden, um die Feinde zu besiegen. Im aktuellen Sale gibt's 63 Prozent Rabatt.

Mario + Rabbids Kingdom Battle statt 39,99€ für 14,79€ im Nintendo eShop

Vaporum

Angebot gültig bis: 2. August

Vaporum ist ein klassischer Dungeon Crawler in der Egoperspektive, in dem wir uns wie in den Urgesteinen des Genres oder auch im beliebten Legends of Grimrock nur Feld für Feld fortbewegen können. Statt des üblichen Fantasy-Szenarios werden wir hier jedoch in eine interessante Steampunk-Welt voller skuriller Maschinen und Charaktere geworfen, in der wir einen riesigen, mysteriösen Turm erkunden müssen. Das düstere Abenteuer gibt es gerade 65 Prozent günstiger.

Vaporum statt 24,99€ für 8,74€ im Nintendo eShop

Spyro Reignited Trilogy

Angebot gültig bis: 31. Juli

Mit der Spyro Reignited Trology bekommt ihr gleich drei Jump&Run-Klassiker in einem, und das zum halben Preis. Von kleinen Modernisierungen bei Steuerung und Optionen abgesehen bleibt das Remake den Originalen weitgehend treu, lässt diese aber in fantastischer Grafik neu aufleben. In dieser kommen die bunten, märchenhaften Welten und der niedliche, aber kampfstarke kleine Drache, den wir steuern, erst richtig zur Geltung.

Spyro Reignited Trilogy statt 39,99€ für 19,99€ im Nintendo eShop

SteamWorld Heist: Ultimate Edition

Angebot gültig bis: 31. Juli

Noch einmal Rundentaktik: SteamWorld Heist versetzt uns in ein von Robotern bevölkertes Universum, in dem wir als Weltraum-Freibeuter gegen ein böses Imperium kämpfen. In der Seitenansicht entern wir die Schiffe unserer Feinde und machen reiche Beute. Die taktischen Kämpfe enthalten eine ordentliche Portion Action, da wir selbst das Zielen und Schießen übernehmen, ähnlich wie im Klassiker Worms. Der Rabatt beträgt stolze 75 Prozent.

SteamWorld Heist: Ultimate Edition statt 19,99€ für 4,99€ im Nintendo eShop

South Park: Die rektakuläre Zerreißprobe

Angebot gültig bis: 3. August

Nachdem Stan, Kyle, Kenny und Cartman im Vorgänger "Der Stab der Wahrheit" noch in Fantasy-Kostümen unterwegs waren, haben sie diesmal ihre eigene Superheldenorganisation gegründet. Wieder schließen wir uns als Neuer der Gruppe an, wobei uns das Action-RPG diesmal aus beeindruckenden zwölf Heldenklassen wählen lässt. Wir besuchen auch wieder zahlreiche aus der Show bekannte Orte und treffen auf viele vertraute Charaktere.

South Park: Die rektakuläre Zerreißprobe statt 59,99€ für 14,99€ im Nintendo eShop

Superhot

Angebot gültig bis: 30. Juli

Beim Indie-Hit Superhot handelt es sich um einen First Person Shooter im minimalistischen Artdesign mit einer ganz besonderen Idee: Die Zeit läuft nur weiter, wenn wir uns bewegen. Dadurch erhält das Gameplay eine Menge strategischen Tiefgang, jeder Schritt und jede Drehung sollten gut durchdacht werden. Nach der eher kurzen Story-Kampagne können wir uns weiteren Herausforderungen sowie dem Endlos-Modus widmen, in dem wir um Highscores kämpfen.

Superhot statt 22,99€ für 13,79€ im Nintendo eShop

Castlevania Anniversary Collection

Angebot gültig bis: 30. Juli

Die Castelvania Anniversary Collection enthält sieben Klassiker der legendären Reihe, vom 1986 erschienenen Original bis hin zu Castlevania Bloodlines aus dem Jahr 1994. Für knapp 5 Euro könnt ihr so eure nostalgischen Erinnerungen auffrischen oder endlich herausfinden, weshalb die Action-Platformer noch heute manchen Entwicklern als Vorbilder dienen. Obendrauf bekommt ihr das erstmals auf Englisch veröffentlichte Kid Dracula sowie ein Ebook über die Geschichte Castlevanias als Bonus.

Castlevania Anniversary Collection statt 19,99€ für 4,99€ im Nintendo eShop

Phantom Doctrine

Angebot gültig bis: 5. August

Das dritte Rundentaktik-Spiel in unserer Liste: In Phantom Doctrine geraten wir zur Zeit des Kalten Krieges zwischen die Fronten von CIA und KGB, nur um es schließlich mit einer noch viel größeren, mysteriösen Bedrohung zu tun zu bekommen. Zwischen den taktischen Kämpfen verwalten wir im Hauptquartier unsere Ressourcen, verhören feindliche Agenten und können sie sogar einer Gehirnwäsche unterziehen. Der Rabatt von 90 Prozent macht den spannenden Agententhriller zu einem der günstigsten Spiele des Sales.

Phantom Doctrine statt 19,99€ für 1,99€ im Nintendo eShop

Valiant Hearts: The Great War

Angebot gültig bis: 3. August

Trotz seines hübschen Comic-Looks erzählt Valiant Hearts eine ernste, manchmal auch traurige Geschichte aus dem ersten Weltkrieg, wobei wir das Geschehen aus verschiedenen Perspektiven erleben. Das Gameplay besteht größtenteils aus kleinen Rätseln, in die ein paar Action-Passagen eingestreut wurden, und ist nicht allzu anspruchsvoll. Dafür bekommt man hier ein rührendes Erlebnis, das man nicht so bald wieder vergisst.

Valiant Hearts: The Great War statt 19,99€ für 5,99 Euro im Nintendo eShop

Call of Juarez: Gunslinger

Angebot gültig bis: 30. Juli

In Call of Juarez: Gunslinger erzählt ein alternder Revolverheld die Geschichte seiner größten Taten und wichtigsten Begegnungen, wobei er es mit der Wahrheit nicht allzu genau zu nehmen scheint. Während wir seine Lebensgeschichte nachspielen, treffen wir auf die größten Legenden des Wilden Westens wie Jesse James und Billy the Kid, liefern uns Duelle und erleben Szenen, wie man sie aus den spannendsten Western kennt.

Call of Juarez: Gunslinger statt 19,99€ für 11,99€ im Nintendo eShop

Falls unsere zehn Tipps euch noch nicht reichen, findet ihr hier zahlreiche weitere Deals für die Nintendo Switch:

Spiele für Nintendo Switch bis zu 90% günstiger im Nintendo eShop