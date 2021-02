Bis zum 28. Februar läuft im Nintendo eShop unter dem Titel "Digital Deals" ein großer Sale, in dem es Hunderte Spiele für die Nintendo Switch günstig im Angebot gibt. Schon zum Start der Aktion haben wir euch zehn Highlights vorgestellt. In diesem Artikel erinnern wir euch noch einmal an den Sale und stellen euch zudem zehn weitere Top-Angebote vor. Falls ihr lieber gleich die gesamte Übersicht sehen wollt, findet ihr diese hier:

Nintendo eShop Digital Deals: Zu den Angeboten für Nintendo Switch

Inside

Das von den Entwickler von Limbo stammende Inside geht in eine ganz ähnliche Richtung wie sein berühmter Vorgänger: Es handelt sich um einen düsteren Puzzle-Platformer, der vor allem durch seine beklemmende Atmosphäre, das gekonnt mit Licht und Schatten spielende Artdesign und die mysteriöse Story überzeugt. Letztere müssen wir uns wie bei Limbo in weiten Teilen selbst zusammenreimen, da das Spiel auf Text verzichtet. Spielerisch ist Inside eher simpel, es geht mehr ums Erlebnis als um die Herausforderung. Ein paar der Rätsel können dennoch knifflig werden. Übrigens: Auch Limbo ist reduziert, von 9,99 Euro auf 2,49 Euro.

Inside statt 19,99€ für 4,99€ im Nintendo eShop

Mario + Rabbids: Kingdom Battle

In Mario + Rabbids: Kingdom Battle wagt der berühmte Klempner sich ins Genre der Rundentaktik, wobei er nicht nur von seinem üblichen Freundeskreis, sondern auch von den niedlichen Häschen aus dem Hause Ubisoft begleitet wird. Gemeinsam müssen sie das knallbunte Pilzkönigreich retten. Die spannenden Kämpfe sind das Highlight des Spiels. Wir müssen die Spezialfähigkeiten unserer Charaktere geschickt nutzen und miteinander kombinieren, wenn wir siegreich sein wollen. Für Abwechslung und Auflockerung sorgen die eingestreuten Rätsel sowie eine ordentliche Portion Humor.

Mario + Rabbids: Kingdom Battle statt 39,99€ für 14,79€ im Nintendo eShop

The Outer Worlds

The Outer Worlds ist ein Action-RPG von Obsidian Entertainment (Fallout New Vegas), in dem wir Abenteuer auf fremden, farbenfrohen Planeten erleben. Das Science-Fiction-Spiel zeichnet sich nicht zuletzt durch seine schrulligen Charaktere, den makaberen Humor und das unverbrauchte Szenario aus: Wir befinden uns in einer dystopischen Zukunft, in der Großkonzerne die Macht haben und das Gesetz des Marktes über allem steht. Spielerisch setzt The Outer Worlds vor allem auf schnelle Kämpfe aus der Egoperspektive, in denen wir oft von Begleitern unterstützt werden. Aber auch Erkundung und Multiple-Chioce-Dialoge sind wichtige Teile des Gameplays.

The Outer Worlds statt 59,99€ für 29,99€ im Nintendo eShop

Spyro Reignited Trilogy

Mit der Spyro Reignited Trilogy bekommt ihr drei Jump&Run Klassiker auf einmal, und zwar in einer stark verbesserten Form. Grafisch sind alle drei Teile der Reihe wunderschön in Szene gesetzt. Die bunten, märchenhaften Welten kommen durch die vielen neuen Details und die hervorragenden Animationen noch viel besser zur Geltung. Ansonsten hat sich vor allem die Bedienung verbessert, denn anders als in den Originalen können wir den kleinen Drachen Spyro nun natürlich mit den Analogsticks steuern. Gegner mit unserem Feueratem zu brutzeln oder schlicht über den Haufen zu rennen macht dabei noch genauso viel Spaß wie damals.

Spyro Reignited Trilogy statt 39,99€ für 19,99€ im Nintendo eShop

Little Nightmares Complete Edition

Little Nightmares hat zwar kürzlich einen Nachfolger bekommen. Trotzdem lohnt es sich auf jeden Fall, den ersten Teil des Horrorspiels noch nachzuholen, falls ihr ihn bislang verpasst habt. Hier müssen wir als kleines Mädchen von einem seltsamen Schiff entkommen, dessen riesenhafte Bewohner uns ermorden oder schlicht auffressen wollen. Das Gameplay besteht aus einer Mischung aus Schleichen, Platforming und kleinen Rätseln. Das wahre Highlight ist aber das hervorragende Artdesign, das es schafft, niedlich und unheimlich zugleich zu wirken. Die Complete Edition enthält den DLC "Geheimnisse des Schlunds", in dem wir aus einen riesigen Labyrinth fliehen müssen.

Little Nightmares Complete Edition statt 34,99€ für 8,99€ im Nintendo eShop

God Eater 3

In God Eater 3 nehmen wir als Mitglied einer Spezialeinheit den Kampf gegen riesige, gottähnliche Monster auf. Das Action-Rollenspiel punktet vor allem mit seinem spannenden Kampfsystem, dem zahlreiche Kombos und Spezialfähigkeiten Komplexität verleihen. Außerdem sorgt die Jagd nach Beute und besserer Ausrüstung für eine hohe Langzeitmotivation, genau wie im ähnlich gearteten Monster Hunter. Der Anime-Look und die spektakuläre Inszenierung wissen ebenfalls zu gefallen, die Story ist hingegen eher nebensächlich. Da der Nintendo eShop eine kostenlose Demo bereithält, könnt ihr euch jederzeit selbst einen Eindruck verschaffen.

God Eater 3 statt 59,99€ für 14,99€ im Nintendo eShop

The Talos Principle Deluxe Edition

Mit The Talos Principle haben die Macher des Shooters Serious Sam sich an ein völlig anderes Genre gewagt: Das 3D-Rätselspiel richtet sich an Fans von Titeln wie Portal oder The Witness. Als künstliches Wesen müssen wir in den Ruinen der Menschheit anspruchsvolle Rätsel lösen, um herauszufinden, was geschehen ist und wer wir sind. Das Gameplay, das uns nicht nur Drohnen und Laserstrahlen, sondern auch die Zeit manipulieren lässt, steht im Vordergrund. Daneben greift das Spiel aber auch komplexe philosophische Fragestellungen auf, beispielsweise über die Grenze zwischen Mensch und Maschine, und bietet eine spannende Story.

The Talos Principle Deluxe Edition statt 29,99€ für 7,49€ im Nintendo eShop

Batman: The Enemy Within

Batman: The Enemy Within ist eines der letzten Adventures des berühmten, aber inzwischen leider aufgelösten Studios Telltale Games. Batman bekommt es hier sowohl mit dem Riddler als auch mit dem Joker zu tun. Vor allem die Story rund um Letzteren ist sehr spannend geraten und für Batman-Fans allein schon den Kauf wert. Wie bei anderen Telltale-Adventures besteht das Gameplay neben kleinen Rätseln und Quick Time Events maßgeblich aus wichtige Entscheidungen. Während diese in anderen Telltale-Spielen gern dramatischer inszeniert wurden, als sie letztlich waren, haben sie in Batman: The Enemy Within tatsächlich großen Einfluss auf den Verlauf der Geschichte.

Batman: The Enemy Within statt 14,99€ für 3,74€ im Nintendo eShop

This War of Mine Complete Edition

Bei This War of Mine handelt es sich um ein Survival-Spiel in einem bedrückend realistisch dargestellten Kriegsszenario. Wir übernehmen die Kontrolle über eine kleine Gruppe von Zivilisten, die in den Ruinen der Stadt nach Nahrung und Medizin suchen muss, um zu überleben. Zugleich müssen wir uns vor den Soldaten in Acht nehmen. Dabei geht es auch um die Frage, was wir zu tun bereit sind, um unser Leben zu retten. Die Complete Edition enthält neben zusätzlichen Inhalten für das Hauptspiel auch den DLC »The Little Ones«, der uns den Krieg aus der Perspektive von Kindern erleben lässt, sowie drei zusätzliche Geschichten im Stories-DLC.

This War of Mine Complete Edition statt 39,99€ für 9,99€ im Nintendo eShop

Crash Team Racing Nitro-Fueled

Bei Crash Team Racing Nitro Fueled handelt es sich um ein Remake, das den Kart-Racing-Klassiker nicht nur auf den aktuellen technischen Stand bringt, sondern ihn auch inhaltlich erweitert. So sind beispielsweise auch Strecken aus dem Nachfolger Crash Nitro Kart enthalten. Bei den Spielmodi kann man ebenfalls nicht über mangelnden Umfang klagen: Von Cup-Rennen und Time Trial über Capture the Flag bis hin zu Last Man Standing ist so ziemlich alles enthalten, was man sich von einem Kart Racer wünschen kann. Am meisten Spaß machen die Rennen natürlich im lokalen Multiplayer, aber für Solo-Spieler ist auch eine eigene Kampagne enthalten.

Crash Team Racing Nitro-Fueled statt 39,99€ statt 19,99€ im Nintendo eShop