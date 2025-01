Marvel Rivals-Spieler und One Piece-Fan baut Gear 4-Ruffy als spielbaren "Superheld" ein und ehrlich gesagt: Er passt da perfekt rein

Ruffy in seiner Gear 4-Form ist ein gefährlicher Gegegner, sogar in Marvel Rivals. (Bild: © Eiichiro Oda, Shueisha / Toei Animation)

Der Hero-Shooter Marvel Rivals feiert seit seinem Release große Erfolge und auch an Anime-Fans ist das Spiel nicht unbemerkt vorbeigegangen. Mit dem vergangenen Winter-Event hat das Team hinter dem beliebten Hero-Shooter sogar eine Hommage an den Strohhut-Piraten Chopper eingebaut.

Die Veröffentlichung von Mr. Fantastic sorgte außerdem dafür, dass One Piece-Fans eine unübersehbare Ähnlichkeit zwischen dem Strohhut-Piraten Ruffy mit seinen Gum-Gum-Kräften und dem neu hinzugefügten spielbaren Helden feststellen konnten.

Da das Moveset und die Fähigkeiten von Mr. Fantastic nahezu perfekt zu Ruffy passen, hat ein One Piece-Fan und Marvel Rivals-Spieler einen Mod erstellt, mit dem Spieler*innen Mr. Fantastic durch den Strohhut-Piraten ersetzen können – zumindest als Skin!

Ruffy in seiner Gear 4-Form als spielbarer Charakter in Marvel Rivals sieht klasse aus

Nicht einmal drei Tage vergingen nach dem Release von Mr. Fantastic als spielbarer Superheld, bis besagte Mod erschienen ist. Mr. Fantastic wurde am 10. Januar 2025 freigeschaltet und nur zwei Tage später hat One Piece-Fan HasB0 eine Ruffy-Mod namens "Luffy Mod for Mr Fantastic" auf dem Mod-Portal Nexus veröffentlicht.

In diesem Beitrag des One Piece-Fans und X-Nutzer*in @unonumero_56 könnt ihr die Mod in Aktion sehen:

There is already a working Gear 4 Luffy Mod in Marvel Rivals😭 pic.twitter.com/vHkzcpFB9k — unonumero56 (@unonumero_56) January 13, 2025

Bei der Mod wird das Charaktermodell von Reed Richards/Mr. Fantastic durch ein Modell des Strohhut-Piraten Ruffy aus One Piece ausgetauscht, wobei die Fähigkeiten und Bewegungen des ursprünglichen Superhelden aber beibehalten werden.

Das Besondere an der Sache: Der Modder hat darauf geachtet, dass Ruffy bei bestimmten Angriffen und Animationen seine aus der Serie bekannte Gear 4-Form annimmt.

Fans sind begeistert und haben einen speziellen Wunsch

Da Ruffy wie Mr. Fantastic über Gummikräfte verfügt und seinen Körper nach Belieben bewegen und verdrehen kann, sind die Fans von der Mod unglaublich begeistert. Außerdem führt Ruffy seine berühmte Gear 5-Pose beim ultimativen Angriff aus.

Unter dem X-Post von @unonumero_56 häufen sich die positiven Meinungen zum Mod. One Piece Fans wünschen sich zudem für die Zukunft mehr offizielle One Piece-Referenzen im Spiel, abseits des kleinen Chopper-Schneemannes.

Wir haben euch einige der Kommentare und positiven Reaktionen unter dem Beitrag herausgesucht:

“Oh mein Gott, das sieht so gut aus!” Von @Phoenixredluffy

“Ich hoffe, Reed wird einen Sommer-Skin bekommen, mit kurzen Shorts, einem Strandhemd und einem Strohhut. Der Strohhut sollte aber eine blaue Schleife haben, damit er besser zu den Fantastic 4-Farben passt.” Von @itsTheYoshinon

“Das ist der Standard-Skin und keiner kann mich vom Gegenteil überzeugen.” Von @ImaginaryJunni

“Das sieht ehrlich gesagt echt gut aus. Jetzt brauchen wir noch die anderen Strohhüte!” Von @StaticGman

Hier könnt ihr Marvel Rivals herunterladen und One Piece anschauen

Marvel Rivals ist seit dem 6. Dezember 2024 auf Steam erhältlich. Der neue Hero-Shooter ist mit einem Free2Play-Modell spielbar. Die Anime-Serie zu One Piece könnt ihr auf Netflix, Crunchyroll und ADN anschauen, wobei die Serie auf ADN und Netflix aufbestimmte Sagas eingeschränkt ist, während bei Crunchyroll alle 1122 Folgen verfügbar sind.

Wie gefällt euch der Marvel Rivals-Mod und hättet ihr gerne ein Marvel x One Piece Crossover?