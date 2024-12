Ex-Blizzard-Chef blamiert sich mit Marvel Rivals-Kritik bis auf die Knochen, zieht wilde Vergleiche und löscht alles wieder

Hier seht ihr Black Widow in Marvel Rivals: Eine Comic-Heldin, die schon seit über 50 Jahren existiert.

Marvel Rivals ist da und sorgt mit der bekannten Helden-Truppe, Crossplay und Free2Play-Konzept für viele begeisterte Fans. Einer kann dem Ganzen aber offenbar nur sehr wenig abgewinnen, und dabei handelt es sich um den ehemaligen Blizzard-Chef Mike Ybarra. Der sieht seiner Meinung nach zu starke Ähnlichkeiten zwischen Marvel Rivals und Overwatch.



Er wirft dem neuen Hero-Shooter sogar vor, mit Black Widow einen kompletten Charakter mehr oder weniger nachgemacht zu haben und zieht Vergleiche zum Horizon-Klon Light of Motiram.

Marvel Rivals kommt beim Ex-Blizzard-Chef Mike Ybarra überhaupt nicht gut an

Darum geht's: Marvel Rivals funktioniert wie Apex Legends, Valorant, Team Fortress 2, Overwatch 2 oder jeder andere Hero-Shooter. Ihr wählt hier allerdings einen Charakter aus, den ihr aus unzähligen Filmen und Comics kennt. Ihr könnt zum Beispiel als Spider-Man, Doctor Strange, Venom, Iron Man, Hulk oder eben Black Widow spielen.

Zu nahe an Overwatch? In einem mittlerweile wieder gelöschten Tweet hatte der ehemalige Blizzard-Boss Mike Ybarra sich über die Ähnlichkeiten zwischen Overwatch und Marvel Rivals geärgert und ist dabei massiv über das Ziel hinaus geschossen. Insbesondere zwei Vergleiche wirken bei näherer Betrachtung äußerst unpassend und fehlgeleitet. Aber eines nach dem anderen.

Was hat Mike Ybarra genau geschrieben? Das hier (via Twitter):

"Sieht so aus, als würde Marvel Rivals morgen veröffentlicht. Sehr so wie Light of Motiram (eine klare Kopie von Horizon Zero Dawn) aus China. Ich meine, sogar der Charaktername – Widowmaker in Overwatch vs. Black Widow in Marvel Rivals lol. NetEase/TenCent – alles dasselbe."

Klar, sowohl Marvel Rivals als auch Overwatch zählen zum Genre der Hero-Shooter. Dementsprechend gibt es natürlich einige Ähnlichkeiten beim grundlegenden Gameplay, die nicht von der Hand zu weisen sind.

Aber diese Ähnlichkeiten gehen beileibe nicht so weit wie die zwischen Light of Motiram und Horizon Zero Dawn. In dem Fall ähnelt sich sogar das Artwork und vieles mehr:

Auch der Black Widow-Vergleich hinkt gewaltig. Black Widow existiert als Charakter in den Marvel-Comics bereits seit dem Jahr 1964. Die Figur wurde also schon vor 60 Jahren erdacht und damit über 50 Jahre, bevor Overwatch veröffentlicht wurde.

Wenn hier also wirklich ein Charakter vom anderen inspiriert worden sein sollte, dann war es andersherum: Widowmaker könnte gut und gerne so aussehen, wie sie aussieht, weil es eben schon seit einer kleinen Ewigkeit Black Widow gibt. Die Parallelen fangen beim weiblichen Sniper-Assassinen an und hören beim Sleeper-Agenten noch nicht auf.

Selbstverständlich sind dem ehemaligen Blizzard-Chef seine kuriosen Äußerungen ordentlich um die Ohren geflogen. Neben vielen entsprechenden Kommentaren gab es bald eine Community-Note unter seinem Beitrag auf Twitter, in der darauf hingewiesen wurde, wie lange Black Widow schon existiert. Mittlerweile hat Mike Ybarra seinen Tweet zwar gelöscht, aber sich nicht entschuldigt oder zurückgerudert.

Wie seht ihr das mit den Ähnlichkeiten zwischen Marvel Rivals und Overwatch oder generell in bestimmten Genres, ab wann ist es zu nah am Original?