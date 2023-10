Marvel's Spider-Man 2 Charakter wechseln: So switch ihr zwischen Peter und Miles

So wechselt ihr den Charakter in Spider-Man 2.

In Marvel's Spider-Man 2 könnt ihr bei der Erkundung der Open World zwischen Peter und Miles hin und her wechseln (ähnlich wie in GTA 5). Für einige Spieler und Spielerinnen ist allerdings nicht sofort ersichtlich, wie der Charakterwechsel funktioniert. Wir erklären es euch!

In dieser Übersicht findet ihr übrigens alle freischaltbaren Anzüge:

Charakterwechsel - So einfach funktioniert es im Spiel

Um den Charakterwechsel freizuschalten, müsst ihr in der Story zunächst Sandman bezwungen haben. Danach funktioniert der Switch ganz einfach:

wischt auf dem Touchpad eures DualSense-Controllers nach links

Eure Auftrags-App auf dem Ingame-Smartphone öffnet sich. Haltet jetzt die Viereck-Taste gedrückt, um entweder zu Miles oder zu Peter zu wechseln (Option ganz unten in der App sichtbar).

Dieses Video führt euch den Charakter-Wechsel noch einmal vor Augen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum YouTube-Inhalt

Charakterwechsel nicht möglich? Ihr könnt im Laufe des Abenteuers nicht immer frei zwischen Peter und Miles umherwechseln. In einigen Abschnitten der Hauptstory ist festgelegt, welchen von den beiden Spideys ihr gerade spielen müsst, um weiter voranzuschreiten. Deshalb kommt es an einigen Stellen vor, dass die Viereck-Taste zum Charakterwechsel in eurem Smartphone gesperrt ist.

Außerdem ist es nur möglich, den Charakter zu wechseln, wenn ihr euch nicht gerade in einem Kampf oder in einer Aktivität bzw. Quest befindet.

Nach Abschluss der Hauptstory, könnt ihr beliebig zwischen Peter und Miles umher switchen.

Fun Fact an dieser Stelle: Ihr könnt bei Crime Events den jeweils anderen Spider-Man zufällig antreffen. Er wird dann von der KI übernommen und verprügelt mit euch gemeinsam Verbrecher.

Eine Übersicht aller Hauptmissionen in Marvel's Spider-Man 2 findet ihr hier:

Marvel's Spider-Man 2 ist seit dem 20. Oktober 2023 exklusiv für PS5 erhältlich. Im Sequel des Open World-Krachers aus dem Jahr 2018 kehrt Peter Parker als Spider-Man zurück, ist diesmal aber nicht alleine in New York City unterwegs, sondern hat seinen Schützling Miles Morales dabei. In Marvel's Spider-Man 2 steuern wir also beide Helden und legen uns im Laufe der Story nicht nur mit dem Superbösewicht Kraven The Hunter an, sondern bekommen es auch mit dem symbiotischen Alien Venom zu tun.